Daha önce hiç olmadığı gibi olacak! Aktüel ürünler raflara dizildi! 1.000 adetle sınırlı! A101 marketlerinde haftanın ortasında dev indirim!

A101 aktüel ürünler kataloğunda yeni ürünler yer alıyor. Vatandaşların her gün sıklıkla araştırdığı güncel katalogdaki o ürünler yoğun ilgi gördü. Gıda ürünlerinin yanı sıra bu hafta halılarda, kamp ürünlerinde, frın ve hatta motosiklerlerde büyük indirimler yapıldı. Böylesi ilk kez oldu! A101 zincir marketlerinin yeni kataloğu müşterilerini şoka uğrattı. Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaşırken A101 haftanın yıldızlı ürünlerini güncelledi. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de geçerli olacak! İşte indirimli ürünler kataloğu...