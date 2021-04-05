SON DAKİKA: Muş'ta nisan ayında 10 metre yükseklikte kar! Ekipler günde 50 metre ilerleyebiliyor

Son dakika haberleri... Türkiye'nin büyük bir kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Muş'ta ise yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte Üçevler köy yolunda kar kalınlığı 10 metreye ulaştı. Ekipler yoğun kara rağmen çalışmalarını sürdürürken bazı günler sadece 50 metre ilerleyebiliyorlar.

05.04.2021 11:48 - Son Güncelleme: 05.04.2021 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





