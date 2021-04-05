SON DAKİKA: Muş'ta nisan ayında 10 metre yükseklikte kar! Ekipler günde 50 metre ilerleyebiliyor
Son dakika haberleri... Türkiye'nin büyük bir kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Muş'ta ise yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte Üçevler köy yolunda kar kalınlığı 10 metreye ulaştı. Ekipler yoğun kara rağmen çalışmalarını sürdürürken bazı günler sadece 50 metre ilerleyebiliyorlar.
05.04.2021 11:48
- Son Güncelleme: 05.04.2021 11:48
Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, nisana rağmen metrelerce karın biriktiği köy yollarını açmak için çaba gösteriyor.
Ekipler, köylülerin alternatif olarak kullandığı ve kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Üçevler köy yolunda, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmaya çalışıyor.
Dağların dik yamaçları ve çığ tehlikesinin bulunduğu yollarda çalışma yürüten ekipler, yüksek kar örtüsü arasında adeta tünel açarak ilerliyor.
Kente 10 kilometre uzaklıktaki Çavuştepe mevkisinde karla mücadele eden ekiplerin zorlu çalışması drone ile görüntülendi.
"BAZEN YOLUMUZU ŞAŞIRIYORUZ"
Ekip şefi Fehim Karakaya, gazetecilere, köylülerin alternatif olarak kullandığı 23 kilometrelik yolun kardan dolayı uzun süredir kapalı olduğunu söyledi.