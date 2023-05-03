Adana'da vahşet! Cinnet getiren koca karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazını kesti!
Adana'da cinnet getiren bir kişi karısını, kayınvalidesini, kayınbabasını ve engelli kayınbiraderin boğazlarını bıçakla kesti. Kayınbabası ve kayınbiraderi ağır yaralanırken karısıyla kayınvalidesi hayatını kaybetti.
03.05.2023 06:28 - Son Güncelleme: 03.05.2023 06:28
Tartışma sırasında cinnet getiren Ö.D., karısı İ.B.'nin boğazını bıçakla kesti. Ö.D. ardından kayınbabası A.B., engelli kayınbiraderi Y.B. ve kayınvalidesi İ.H.'nin de boğazlarını kesti.