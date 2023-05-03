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Adana'da vahşet! Cinnet getiren koca karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazını kesti!

Adana'da cinnet getiren bir kişi karısını, kayınvalidesini, kayınbabasını ve engelli kayınbiraderin boğazlarını bıçakla kesti. Kayınbabası ve kayınbiraderi ağır yaralanırken karısıyla kayınvalidesi hayatını kaybetti.

AJANSLAR
03.05.2023 06:28 - Son Güncelleme: 03.05.2023 06:28
Adana’da vahşet! Cinnet getiren koca karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazını kesti!

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Ö.D., henüz bilinmeyen sebepten dolayı karısı İ.B. ile tartışmaya başladı.

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Adana’da vahşet! Cinnet getiren koca karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazını kesti!

Tartışma sırasında cinnet getiren Ö.D., karısı İ.B.'nin boğazını bıçakla kesti. Ö.D. ardından kayınbabası A.B., engelli kayınbiraderi Y.B. ve kayınvalidesi İ.H.'nin de boğazlarını kesti.

Adana’da vahşet! Cinnet getiren koca karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazını kesti!

Ardından Ö.D. arabaya binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kayınvalide İ.H'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Adana’da vahşet! Cinnet getiren koca karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazını kesti!

Boğazları kesilen diğer kişiler ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ö.D.'nin karısı İ.B. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana’da vahşet! Cinnet getiren koca karısının, kayınvalidesinin, kayınbabasının ve engelli kayınbiraderinin boğazını kesti!

Engelli kayınbirader Y.B. ve kayınbaba A.B.'nin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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