Adana'da şoke eden olay! Mühendis Bülent Ateş evinde ölü bulundu! AFAD ekiplerini alarma geçiren siyanür detayı
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen sır ölüm ekipleri harekete geçirdi. 34 yaşındaki jeofizik mühendisi Bülent Ateş, ofisinde ölü bulundu. Ateş'in masasında siyanür bulan AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek ofiste inceleme yaptı.
26.05.2022 14:25 - Son Güncelleme: 26.05.2022 14:25
Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki F. Erçetin Apartmanı'nda meydana geldi. Jeofizik mühendisi Bülent Ateş'ten haber alamayan yakınları, apartmanın 2'nci katındaki ofisine gitti.