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Adana'da şoke eden olay! Mühendis Bülent Ateş evinde ölü bulundu! AFAD ekiplerini alarma geçiren siyanür detayı

Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen sır ölüm ekipleri harekete geçirdi. 34 yaşındaki jeofizik mühendisi Bülent Ateş, ofisinde ölü bulundu. Ateş'in masasında siyanür bulan AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek ofiste inceleme yaptı.

26.05.2022 14:25 - Son Güncelleme: 26.05.2022 14:25
Adana’da şoke eden olay! Mühendis Bülent Ateş evinde ölü bulundu! AFAD ekiplerini alarma geçiren siyanür detayı

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki F. Erçetin Apartmanı'nda meydana geldi. Jeofizik mühendisi Bülent Ateş'ten haber alamayan yakınları, apartmanın 2'nci katındaki ofisine gitti.

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Adana’da şoke eden olay! Mühendis Bülent Ateş evinde ölü bulundu! AFAD ekiplerini alarma geçiren siyanür detayı

İçeri giren yakınları, Ateş'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Ateş'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Adana’da şoke eden olay! Mühendis Bülent Ateş evinde ölü bulundu! AFAD ekiplerini alarma geçiren siyanür detayı

Tedaviye alınan Ateş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Adana’da şoke eden olay! Mühendis Bülent Ateş evinde ölü bulundu! AFAD ekiplerini alarma geçiren siyanür detayı

Ofise giren polis ekipleri, masanın üzerinde siyanür olduğunu düşündükleri maddeyi tespit etti.

Adana’da şoke eden olay! Mühendis Bülent Ateş evinde ölü bulundu! AFAD ekiplerini alarma geçiren siyanür detayı

Bunun üzerine ekipler, ofisin kapısını şeritle kapatıp, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Adana’da şoke eden olay! Mühendis Bülent Ateş evinde ölü bulundu! AFAD ekiplerini alarma geçiren siyanür detayı

Adrese gelen özel kıyafetli KBRN ekipleri binada ve çevresinde inceleme yaptı. Ateş'in kesin ölüm sebebinin otopsisinin ardından belirleneceği belirtildi.

Adana’da şoke eden olay! Mühendis Bülent Ateş evinde ölü bulundu! AFAD ekiplerini alarma geçiren siyanür detayı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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