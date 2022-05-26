Elini sokan yılanı poşete sokup hastaneye koştu! Akılalmaz olay...

Ölümle yaşam arasında gidip geldiğini belirten evli ve 3 çocuk babası Kuyumcular, "Yılan, tarlada çalı çırpı keserken ısırdı. Orada yapabileceğimiz bir şey yoktu. Uzmanların uyarısını dikkate alarak hemen hastaneye koştum. Bu karar hayatımı kurtardı. Nabzım düştü ve parmağımın şişliği bileğime kadar uzadı. Zehrin vücuduma yayıldığını hissettim. Doktorlar büyük çaba göstererek, bir saate yakın müdahale yaptı. Bir hafta hastanede yattım, çok şükür ki şimdi iyiyim" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kuyumcular; "Yılan ısırığına maruz kalanların hemen en yakın sağlık ocağı ve hastaneye gitmesi gerekir" uyarısında bulundu.