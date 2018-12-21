Adana'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
Adana'da sis tüm şehri etkisi altına aldı. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, uçak seferleri iptal edildi. Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Ankara'ya dönmek için havaalanına gelen Gençlerbirliği kafilesi de 2 saat bekledikten sonra uçakla Ankara'ya döndü.
Kent merkezinde iki gündür etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Adana'dan bazı illere yapılacak uçak seferleri ertelendi. Mersin ve bazı çevre illerden düzenlenecek sefer için Adana'ya gelenler, uçuşlarının ertelendiğini ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgi alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
YOL KENARINDA SİSİN GEÇMESİNİ BEKLEDİ
Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda görüş mesafesinin oldukça düşük olması nedeniyle bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park edip, sisin geçmesini bekledi. Otomobilini kaldırıma park eden bir sürücü ise "40 dakika boyunca sisin geçmesini bekledik" dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hatayspor ile oynadığı maçın ardından Ankara'ya gitmek üzere Adana'ya geldi. Teknik Direktör Erkan Sözeri ve 30 kişilik kafile yaklaşık 2 saat havaalanında bekledikten sonra uçuşların iptal edildiğini öğrendi. Bir süre futbolcular ve teknik heyet havaalanı giriş kapısında bekledikten sonra takım otobüsünün gelmesiyle Ankara'ya doğru yola çıktılar.