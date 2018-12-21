Adana'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Kent merkezinde iki gündür etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Adana'dan bazı illere yapılacak uçak seferleri ertelendi. Mersin ve bazı çevre illerden düzenlenecek sefer için Adana'ya gelenler, uçuşlarının ertelendiğini ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgi alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.