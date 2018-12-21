Fotoğraflardaki ilginç göz yanılmaları

Gözlerinizin sizi yanıltmasına hazır mısınız? Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları... Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız. Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor. Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor. Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor. Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz. Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.