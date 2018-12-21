Fotoğraflardaki ilginç göz yanılmaları

Gözlerinizin sizi yanıltmasına hazır mısınız?

21 Aralık 2018 Cuma, 01:52:00 Güncelleme: 01:53:31
Fotoğraflardaki ilginç göz yanılmaları

Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...

Fotoğraflardaki ilginç göz yanılmaları

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

Fotoğraflardaki ilginç göz yanılmaları

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Fotoğraflardaki ilginç göz yanılmaları

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Fotoğraflardaki ilginç göz yanılmaları

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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