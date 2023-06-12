Başrolde yine İETT! Beyoğlu'nda İETT otobüsü 6 araca çarptı
İstanbul yollarındaki en büyük tehlike İETT otobüsleri haline geldi. Her gün yeni bir kaza ile gündeme gelen CHP'li Belediye yönetimindeki İETT otobüsleri Beyoğlu'nda bir kazaya daha karıştı. Seyir halindeki İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 6 araca çarptı. Kazada yaralı olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
12.06.2023 11:45 - Son Güncelleme: 12.06.2023 11:54
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden beri İETT kazaları artık bir rutin haline geldi. İşte o kazalara bir yenisi daha eklendi.
Seyir halindeki İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.