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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

SON DAKİKA: Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Son dakika haberleri... Eskişehir Tepebaşı'nda yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Zeynep Karlı, 3. kattaki evlerinin pencerelerini silerken dengesini kaybedip apartman boşluğuna düştü. Genç kız, hayatını kaybederken ailesi ise sinir krizi geçirdi.

18.05.2022 09:34 - Son Güncelleme: 18.05.2022 09:44
SON DAKİKA: Eskişehir’de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Son dakika haberleri: 25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın feci şekilde can verdi... Acı olay Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

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SON DAKİKA: Eskişehir’de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

SON DAKİKA: ZEYNEP KIRLI 3. KATTAN DÜŞTÜ
Ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı.

SON DAKİKA: Eskişehir’de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü.

SON DAKİKA: Eskişehir’de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA: Eskişehir’de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı'nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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