SON DAKİKA: Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi
Son dakika haberleri... Eskişehir Tepebaşı'nda yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Zeynep Karlı, 3. kattaki evlerinin pencerelerini silerken dengesini kaybedip apartman boşluğuna düştü. Genç kız, hayatını kaybederken ailesi ise sinir krizi geçirdi.
18.05.2022 09:34 - Son Güncelleme: 18.05.2022 09:44
Son dakika haberleri: 25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın feci şekilde can verdi... Acı olay Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı'nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.