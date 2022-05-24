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Haberler Yaşam Kartal’da toplu intihar şoku! Bir evde buluşan 3 genç intihar mektubu yazıp…

Kartal’da toplu intihar şoku! Bir evde buluşan 3 genç intihar mektubu yazıp…

İstanbul Kartal'da toplu intihar şoku yaşandı. bir evde arkadaşlarıyla bulunan genç kız başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Genç kızın arkadaşı da yaralandı. Evde yapılan incelemede 3 adet intihar mektubunun bulunduğu öğrenildi.

24.05.2022 16:36 - Son Güncelleme: 24.05.2022 16:36
Kartal’da toplu intihar şoku! Bir evde buluşan 3 genç intihar mektubu yazıp…

İstanbul Kartal'da Cemre Bilmez (20) Mehmet Bilal B. (23) bir evde başlarından vurulmuş olarak bulundu. Cemre B. öldü, Mehmet Bilal B. ise hastaneye kaldırıldı. İki gencin, Y.İ.B. isimli arkadaşlarıyla intihar etmek için bir araya geldiği, Y.İ.B.'nin arkadaşlarının cesedini görünce toplu intihardan vazgeçtiği belirtiliyor.

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Kartal’da toplu intihar şoku! Bir evde buluşan 3 genç intihar mektubu yazıp…

Kartal'da Esentepe Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki dairede, Cemre Bilmez, dün akşam yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte eve geldi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, evden ara ara bağrışma sesleri ve gürültüler duyuldu. Ardından polise yapılan ihbar korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.

Kartal’da toplu intihar şoku! Bir evde buluşan 3 genç intihar mektubu yazıp…

İddiaya göre, Cemre B., Mehmet Bilal B. ve arkadaşları Y.İ.B., sabah saatlerinde evde bir araya geldi. Evde görüşen arkadaşlardan Cemre B. ve Mehmet Bilal B. başlarından vuruldu. İki isim kanlar içerisinde kalırken Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler Cemre B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Mehmet B. ise hastaneye kaldırıldı.

Kartal’da toplu intihar şoku! Bir evde buluşan 3 genç intihar mektubu yazıp…

İNTİHAR İÇİN BİR ARAYA GELDİK
Polis olayla ilgili Y.İ.B.'nin ifadesine başvurdu. Y.İ.B., "Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Mehmet Bilal tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim." dediği öğrenildi. Beni Bilal'in yanına gömün!

Kartal’da toplu intihar şoku! Bir evde buluşan 3 genç intihar mektubu yazıp…

Gençlerin toplu intihar için bir araya geldiği öğrenilirken, 3 gencin de intihar notu ortaya çıktı. Cemre B.'nin notunda "Diyarbakır ve Adana'ya gömmeyin, beni Bilal'in yanına gömün" dediği belirtilirken ailesine de "Beni sevmeniz için her şeyi yaptım" şeklinde not bıraktığı öğrenildi.

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