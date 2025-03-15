Adana'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan İhsan Tolan isimli şahıs tabanca ile dehşet saçtı. Tolani kayınbiraderi Fuat Erkaşkan'ı öldürdü, kayınvalidesi Bakiye Erkaşkan, kayınpederi Vakkas Erkaşkan ile komşuları Halil Vanlı'yı yaraladı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 14:00 Paylaş







Adana'da boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan İhsan Tolan dehşet saçtı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'ta meydana geldi. İhsan Tolan, akrabası S.T. ile birlikte boşanma aşamasında olduğu eşi, 2 çocuk annesi Emine Tolan'ın bulunduğu kayınpederi Vakkas Erkaşkan'nın evine gitti. Adana'da damat dehşeti

KURŞUN YAĞDIRDI Emine Tolan çocukların evde olmadığını söyleyince ikili arasında kapı önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İhsan Tolan, tabanca ile eşinin ailesine rastgele ateş açtı.

Saldırgan kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.