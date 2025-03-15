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Adana'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan İhsan Tolan isimli şahıs tabanca ile dehşet saçtı. Tolani kayınbiraderi Fuat Erkaşkan'ı öldürdü, kayınvalidesi Bakiye Erkaşkan, kayınpederi Vakkas Erkaşkan ile komşuları Halil Vanlı'yı yaraladı.

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takvim.com.tr
Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan İhsan Tolan dehşet saçtı.

Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'ta meydana geldi. İhsan Tolan, akrabası S.T. ile birlikte boşanma aşamasında olduğu eşi, 2 çocuk annesi Emine Tolan'ın bulunduğu kayınpederi Vakkas Erkaşkan'nın evine gitti.

Adana'da damat dehşeti

Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı

KURŞUN YAĞDIRDI

Emine Tolan çocukların evde olmadığını söyleyince ikili arasında kapı önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İhsan Tolan, tabanca ile eşinin ailesine rastgele ateş açtı.

Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı

Saldırgan kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kayınbirader Fuat Erkaşkan'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan kayınvalide Bakiye Erkaşkan, kayınpeder Vakkas Erkaşkan ile komşuları Halil Vanlı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı

Yaralılar tedaviye alınırken, şüpheli ile yanındaki S.T. gözaltına alındı.

Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı
Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı
Adana’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağdırdı