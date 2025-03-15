Denizli'de korku filmlerini aratmayan olay! Yaşlı adamdan şoke eden iddia: Beni depoya kilitledi! İşkence yaptı
Denizli'de korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Marketten aldığı mandalinayı ertesi gün iade etmek isteyen emekli öğretmen, kadın kasiyer tarafından darp edilip depoya kilitlendiğini iddia etti. Görevli kadın ise yaşlı adamın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Şevket Kaya, markete giderek alışveriş yaptı.
MANDALİNALARI İADE ETMEK İSTEDİ
Marketten aldığı mandalinanın tadına evinde bakan Kaya, mandalinaların tadının farklı ve kuru olması sebebiyle ertesi gün sabah saatlerinde ürünü iade etmek için markete geri götürdü. Buradaki kasiyere durumunu izah eden emekli öğretmen Kaya, aldığı mandalinaları iade etmek isteğince olumsuz yanıt aldı.
Kasiyerden aldığı olumsuz yanıt üzerine market sorumlusu ile görüşmek isteyen Şevket Kaya, muhatap bulamayınca marketin depo kısmında bulunan sorumlu kasiyerin yanına gitti.
YAŞLI ADAMDAN ŞOKE EDEN İDDİA: BENİ DEPOYA KİLİTLEDİ
Amacının beğenmediği ürünü iade etmek olduğunu söyleyen Şevket Kaya ile kendisini mağaza sorumlusu olarak tanıtan kadın arasında tartışma çıktı. Kaya, çıkan tartışma üzerine kadının kendisine saldırdığını ve elini ısırdığını öne sürdü. Kaya'nın iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Yaşlı adam, kadının kendisini market deposuna kilitlediğini söyledi.
"BENİ TACİZ ETTİ"
Polise yapılan ihbar sonucu gözaltına alınarak karakola götürülen Kaya, yaşadıklarını anlattı. Kadın ise Kaya'nın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.