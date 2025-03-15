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Denizli'de korku filmlerini aratmayan olay! Yaşlı adamdan şoke eden iddia: Beni depoya kilitledi! İşkence yaptı

Denizli'de korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Marketten aldığı mandalinayı ertesi gün iade etmek isteyen emekli öğretmen, kadın kasiyer tarafından darp edilip depoya kilitlendiğini iddia etti. Görevli kadın ise yaşlı adamın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

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İHA
Denizli’de korku filmlerini aratmayan olay! Yaşlı adamı depoya kilitledi! İşkence yaptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Şevket Kaya, markete giderek alışveriş yaptı.

Denizli’de korku filmlerini aratmayan olay! Yaşlı adamdan şoke eden iddia: Beni depoya kilitledi! İşkence yaptı

MANDALİNALARI İADE ETMEK İSTEDİ

Marketten aldığı mandalinanın tadına evinde bakan Kaya, mandalinaların tadının farklı ve kuru olması sebebiyle ertesi gün sabah saatlerinde ürünü iade etmek için markete geri götürdü. Buradaki kasiyere durumunu izah eden emekli öğretmen Kaya, aldığı mandalinaları iade etmek isteğince olumsuz yanıt aldı.

Denizli’de korku filmlerini aratmayan olay! Yaşlı adamdan şoke eden iddia: Beni depoya kilitledi! İşkence yaptı

Kasiyerden aldığı olumsuz yanıt üzerine market sorumlusu ile görüşmek isteyen Şevket Kaya, muhatap bulamayınca marketin depo kısmında bulunan sorumlu kasiyerin yanına gitti.

Denizli’de korku filmlerini aratmayan olay! Yaşlı adamdan şoke eden iddia: Beni depoya kilitledi! İşkence yaptı

YAŞLI ADAMDAN ŞOKE EDEN İDDİA: BENİ DEPOYA KİLİTLEDİ

Amacının beğenmediği ürünü iade etmek olduğunu söyleyen Şevket Kaya ile kendisini mağaza sorumlusu olarak tanıtan kadın arasında tartışma çıktı. Kaya, çıkan tartışma üzerine kadının kendisine saldırdığını ve elini ısırdığını öne sürdü. Kaya'nın iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Yaşlı adam, kadının kendisini market deposuna kilitlediğini söyledi.

Denizli’de korku filmlerini aratmayan olay! Yaşlı adamdan şoke eden iddia: Beni depoya kilitledi! İşkence yaptı

"BENİ TACİZ ETTİ"

Polise yapılan ihbar sonucu gözaltına alınarak karakola götürülen Kaya, yaşadıklarını anlattı. Kadın ise Kaya'nın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Denizli’de korku filmlerini aratmayan olay! Yaşlı adamı depoya kilitledi! İşkence yaptı

"DAYAK YEDİM"

Kaya, yaşadıklarını "Marketten mandalina almıştım. Eve gelip baktığımda kuruduğunu, özelliğini kaybettiğini fark ettim. Pazar günü ise sabah 10.00 sıralarında iade etmek için markete geri götürdüm. Benim önceki gün aldığım mandalinaları ucuzluk reyonuna koymuşlar. İade etmek istediğimi söylediğimde kasiyer kız geri alamayacağını söyledi. Market sorumlusu ile görüşmek istedim ama kimse ilgilenmedi. Ben de depo bölümüne gittim. 'Ben buranın müdürüyüm' diyen bir kız üzerime saldırdı. Bana birkaç kez vurdu. Kalp ve tansiyon hastası olduğum için halim kalmadı. Beni yere yatırıp, elimi ısırdı, yüzümü çizdi. Kapıyı üzerime kilitleyip dışarı çıkıp, polis çağırmışlar. Polis geldi, ben suçlu duruma düştüm. Ben cinsel tacizde bulunmuşum, şaşırdım. Ben dayak yiyorum, ellerimi tutmuş ben nasıl taciz edeyim. Hem dayak yedim hem de suçlu duruma düştüm" sözleri ile anlattı.