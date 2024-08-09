İzmir'de fuhuş baskını! 36 kadını zorladılar...

İzmir 'de aralarında yaşı küçük olanların da bulunduğu 36 kadına zorla fuhuş yaptıran 10 kişi tutuklandı.

İzmir İl Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

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3 AYLIK TAKİP

Yaklaşık 3 ay süren teknik takip ve saha çalışmalarında, aralarında yaşı küçük olanların da bulunduğu 36 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı ve elebaşılığını B.Ü.'nün yaptığı şebekenin 13 üyesinin de İzmir'de bulunduğu belirlendi.