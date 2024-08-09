İzmir'de fuhuş baskını! 36 kadını zorladılar...

İzmir'de fuhuş çetesine operasyon düzenlendi. Aralarında yaşı küçük olanların da bulunduğu 36 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. İşte operasyonun detayları...
İzmir'de aralarında yaşı küçük olanların da bulunduğu 36 kadına zorla fuhuş yaptıran 10 kişi tutuklandı.
İzmir İl Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.