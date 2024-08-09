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İzmir'de fuhuş baskını! 36 kadını zorladılar...

İzmir'de fuhuş çetesine operasyon düzenlendi. Aralarında yaşı küçük olanların da bulunduğu 36 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. İşte operasyonun detayları...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:46 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:46
İzmir’de fuhuş baskını! 36 kadını zorladılar... 1

İzmir'de aralarında yaşı küçük olanların da bulunduğu 36 kadına zorla fuhuş yaptıran 10 kişi tutuklandı.

İzmir’de fuhuş baskını! 36 kadını zorladılar... 2

İzmir İl Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

İzmir’de fuhuş baskını! 36 kadını zorladılar... 3

3 AYLIK TAKİP

Yaklaşık 3 ay süren teknik takip ve saha çalışmalarında, aralarında yaşı küçük olanların da bulunduğu 36 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı ve elebaşılığını B.Ü.'nün yaptığı şebekenin 13 üyesinin de İzmir'de bulunduğu belirlendi.

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