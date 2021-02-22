Adana Acıdere Mahallesi'ndeki vatandaşların navigasyon isyanı! Tırlar evleri yıkıyor

Özellikle 6614 Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, TIR şoförlerinin manevra yaptığı sırada evlerinin zarar görmesinden şikayet ediyor. TIR'lar, sokaktan geçtikleri sırada elektrik tellerine zarar verip, günler süren kesintilere de neden oluyor. Mahalleli, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının 'çıkmaz sokak' olarak işaretlenmesini istiyor.