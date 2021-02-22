Adana Acıdere Mahallesi'ndeki vatandaşların navigasyon isyanı! Tırlar evleri yıkıyor
Türkiye'nin doğusundan Adana'ya yük getiren tır şoförlerinin, navigasyonun yönlendirmesi sonucu girdiği dar sokakta yaşayan vatandaşlar, korku yaşıyor. Tırların evlerine ve elektrik direklerine çarpması sonucu mağduriyet yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının 'çıkmaz sokak' olarak işaretlenmesini istiyor. Mahallede yaşayan Kazım Çam (79) ise TIR'ların elektrik direklerine çarpması nedeniyle bazen küçük yangınlar çıktığına değinerek, "Korkumuzdan camiye bile gidemiyoruz. Şoförlere söyleyecek bir sözümüz yok ancak bu sistemin değiştirilmesi bu kadar zor mu?" dedi.
22.02.2021 09:09
- Son Güncelleme: 22.02.2021 09:29
Özellikle 6614 Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, TIR şoförlerinin manevra yaptığı sırada evlerinin zarar görmesinden şikayet ediyor. TIR'lar, sokaktan geçtikleri sırada elektrik tellerine zarar verip, günler süren kesintilere de neden oluyor. Mahalleli, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının 'çıkmaz sokak' olarak işaretlenmesini istiyor.
"SOKAĞIMIZIN 'ÇIKMAZ SOKAK' OLARAK İŞARETLENMESİNİ İSTİYORUZ"
Mahalle sakinlerinden Sefa Sinç (58) ise bu sorunun acilen çözüme kavuşturulup sokaklarının, navigasyon sisteminde çıkmaz sokak olarak gösterilmesini istediklerini ifade ederek, "Adana'ya gelen TIR'lar, otobandan çıkış yaptıklarında navigasyon onları bu sokağa yönlendiriyor.