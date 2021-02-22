SON DAKİKA: Mersin'de gizemli ev! Google'da işaretlenmesi memnun etti
Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı evin, Google'ın haritalar hizmetinde 'gizemli ev' olarak işaretlenmesi vatandaşları memnun etti.
Kazı yapan ekipler, malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.
82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.
"DAHA KOLAY BULUYORUZ"
Popüler hale gelen gizemli evi görmek isteyenlerin artık daha kolay bulacağını belirten İlker Soyal, "Burayı merak edip gelenler oluyor. Çoğu insan bulamıyor. Google haritalara işaretlenmesi ile vatandaşlar daha kolay bulacak. Biz de merak ediyorduk. Haritalara girince direk eve getirdi" dedi.