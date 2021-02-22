Üroloji doktorundan hayrete düşüren koleksiyon! Taşların kimisi 22 santim kimisi 650 gram
Hatay'da yaşayn 74 yaşındaki Üroloji Dr. İzzettin Zan, 46 yıllık meslek hayatı boyunca girdiği 2 binin üzerinde ameliyattan çıkardığı yüzlerce böbrek ve idrar yolu taşından koleksiyon yaptı. Dr. Zan'ın koleksiyonunda 650 gram ağırlığında taş da var 22 santim uzunluğunda taş da var.
Merkez Antakya ilçesinde 46 yıldır üroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. İzzettin Zan, meslek hayatı boyunca 2 binin üzerinde ameliyata girerek, hastalarını sağlıklarına kavuşturdu. Girdiği ameliyatlarda hastalardan çıkarttığı yüzlerce böbrek ve idrar yolu taşını kendisine ait ofiste sergileyen Zan, görenleri hayrete düşüren koleksiyonunda birbirinden ilginç taşlar dikkati çekti. Halen bir özel hastanede üroloji uzmanı olarak görevini sürdüren Zan, yanlış beslenme, terleme ve az su içme ile buna benzer sebeplerden dolayı idrar yolları ve böbreklerde taş oluştuğunu söyledi.
"Antakya'da görev yapmaya başlayınca, çok taş gördüm. Çünkü hakikaten çok taş var ve özellikli taşlar. Memleketimiz sıcak bölge iklimi olduğu için, terleme ve az su içmeden dolayı kaynaklanan taş oluşumlarını çok fazla gördüm. Belki 2 bini aşkın ameliyatlar yaptım, bu ameliyatlarımda çıkan ilginç taşları sergilemeye tabi tuttum.
"KİMİSİ 22 SANTİMETRE, KİMİSİ 650 GRAM"
Yaptığı ameliyatlarda gerek idrar yollarında, gerekse böbreklerde çıkan taşların kendisini hayretler içinde bıraktığını dile getiren Zan, "Geçmişte yaptığım ameliyatlardan birinde, bir kadından 22 santimetre uzunluğunda bir taş çıkardık ve farkında bile değildi.