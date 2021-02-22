Üroloji doktorundan hayrete düşüren koleksiyon! Taşların kimisi 22 santim kimisi 650 gram

"BU TAŞLARI GÖREN ÇOK SU İÇMEYE BAŞLADI"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ihtisasını aldığını ve orada böbrek ve idrar yolu taşı ameliyatının az olduğunu, bu nedenle de ayda veya yılda bir gelen ameliyatlara kimin gireceği ile ilgili arkadaşlar arasında bir yarışa girdiklerini söyleyen Dr. Zan,