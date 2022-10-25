Açlıktan gözü dönen pitonun içinden çıkanlar görenleri şoke etti! Saatlerce haber alınmayan kadın midesinden çıktı
Akıllara durgunluk veren olayın adresi Endonezya... 54 yaşındaki Jarrah adındaki kadın bir anda ortalardan kayboldu. Güvenlik güçleride 54 yaşındaki kadını saatlerce aradı ancak bir türlü bulamadı. İşin aslı ise midesi şişmiş bir pitonun ortaya çıkmasıyla, anlaşıldı. 54 yaşındaki kadın piton tarafından yutulmuştu. İşte şaşkına çeviren o olayın ayrıntıları.
25.10.2022 13:21 - Son Güncelleme: 25.10.2022 13:21
Endonezya'da kauçuk toplamak için ormana giden ve 6 metrelik pitonun saldırısına uğrayan kadın, 2 günlük aramanın sonucunda yılanın midesinde bulundu.
Endonezya'da Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu.
Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.