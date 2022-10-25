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Açlıktan gözü dönen pitonun içinden çıkanlar görenleri şoke etti! Saatlerce haber alınmayan kadın midesinden çıktı

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Endonezya... 54 yaşındaki Jarrah adındaki kadın bir anda ortalardan kayboldu. Güvenlik güçleride 54 yaşındaki kadını saatlerce aradı ancak bir türlü bulamadı. İşin aslı ise midesi şişmiş bir pitonun ortaya çıkmasıyla, anlaşıldı. 54 yaşındaki kadın piton tarafından yutulmuştu. İşte şaşkına çeviren o olayın ayrıntıları.

25.10.2022 13:21 - Son Güncelleme: 25.10.2022 13:21
Açlıktan gözü dönen pitonun içinden çıkanlar görenleri şoke etti! Saatlerce haber alınmayan kadın midesinden çıktı

Endonezya'da kauçuk toplamak için ormana giden ve 6 metrelik pitonun saldırısına uğrayan kadın, 2 günlük aramanın sonucunda yılanın midesinde bulundu.

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Açlıktan gözü dönen pitonun içinden çıkanlar görenleri şoke etti! Saatlerce haber alınmayan kadın midesinden çıktı

Endonezya'da Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu.

Açlıktan gözü dönen pitonun içinden çıkanlar görenleri şoke etti! Saatlerce haber alınmayan kadın midesinden çıktı

MİDESİ ŞİŞ HALDE BULUNDU

Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu.

Açlıktan gözü dönen pitonun içinden çıkanlar görenleri şoke etti! Saatlerce haber alınmayan kadın midesinden çıktı

Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı.

Açlıktan gözü dönen pitonun içinden çıkanlar görenleri şoke etti! Saatlerce haber alınmayan kadın midesinden çıktı

Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.

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