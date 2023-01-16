Acı olay! Kayıp olarak aranan gençlerin cesedi bulundu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza, Köşk Ödemiş Yolu Mersindeğirmeni yakınlarında meydana geldi. Ekipler, bölgedeki keskin bir virajdan uçuruma yuvarlandığı belirlenen Ali Ayan'a ait 09 AET 137 plakalı ticari araçta sıkışan sürücü ile kaza sırasında araçtan düştüğü belirtilen Hayrettin Demircan'ın cansız bedenlerini çıkarmak için ekiplere harekete geçti.

Ayhan ve Demircan'ın ölüm haberlerini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.