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Acı olay! Kayıp olarak aranan gençlerin cesedi bulundu

Aydın'da acı bir olay yaşandı. Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak köyünde yaşayan ve dün akşamdan beri kayıp olan Ali Ayan ve Hayrettin Demircan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

16.01.2023 15:56 - Son Güncelleme: 16.01.2023 16:08
Acı olay! Kayıp olarak aranan gençlerin cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşamdan beri kayıp olan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Acı olay! Kayıp olarak aranan gençlerin cesedi bulundu

Dün gece Koçak köyünde zeytin sıktırdıktan sonra köylerine dönerken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlenen şahıslar, araçla birlikte Koçak Çayı içerisinde bulundu.

Acı olay! Kayıp olarak aranan gençlerin cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde topladıkları zeytinleri sıktırıp yağ yapmak için Eğrikavak köyünden Koçak köyündeki zeytinyağı fabrikasına giden Ali Ayan ve Hayrettin Demircan, zeytinleri sıktırdıktan sonra gece köye dönmek üzere zeytinyağı fabrikasından ayrıldı. (Fotoğrafta: Ali Ayan)

Acı olay! Kayıp olarak aranan gençlerin cesedi bulundu

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonlara da cevap vermeyen gençlerin aileleri durumdan şüphelenince gençleri her yerde aradı.

Acı olay! Kayıp olarak aranan gençlerin cesedi bulundu

ARAÇLARI DEREYE YUVARLANMIŞ

İzlerine ulaşılamayan iki kişiyi aramaya koyulan köylüler, Ali Ayan'ın kullandığı aracı Koçak Deresi'ne yuvarlanmış vaziyette buldu. İhbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ve kurtarma ekipleri, dereye indiklerinde her iki şahsın da gece geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Acı olay! Kayıp olarak aranan gençlerin cesedi bulundu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza, Köşk Ödemiş Yolu Mersindeğirmeni yakınlarında meydana geldi. Ekipler, bölgedeki keskin bir virajdan uçuruma yuvarlandığı belirlenen Ali Ayan'a ait 09 AET 137 plakalı ticari araçta sıkışan sürücü ile kaza sırasında araçtan düştüğü belirtilen Hayrettin Demircan'ın cansız bedenlerini çıkarmak için ekiplere harekete geçti.

Ayhan ve Demircan'ın ölüm haberlerini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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