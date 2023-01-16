Vav TV İzle
Haberler Yaşam Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını sandalyenin demiriyle öldürdü! Kan donduran cinayet böyle ortaya çıktı

Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını sandalyenin demiriyle öldürdü! Kan donduran cinayet böyle ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de kan donduran bir olay yaşandı. Şarkıcı Seçil Çiftçi, sevgilisi Semih Sevgi'yi sandalyenin demiriyle öldürdü. Babasından yardım isteyen şarkıcı Çiftçi, sevgilisinin elini ve ayağını bağlayarak ormanlık alana attı. Gözaltına alınan Çiftçi, her şeyi itiraf etti.

16.01.2023 12:01 - Son Güncelleme: 16.01.2023 12:20
Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını sandalyenin demiriyle öldürdü! Kan donduran cinayet böyle ortaya çıktı

Genç şarkıcı Seçil Çiftçi elini kana buladı. Korkunç olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Semih Sevgi, model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ile sevgiliydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını sandalyenin demiriyle öldürdü! Kan donduran cinayet böyle ortaya çıktı

SEÇİL ÇİFTÇİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI!

Ancak çift, ilişkilerini yürütemedi. Sevgi ise bu durumu kabullenemedi. Model ve sanatçı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı.

Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını sandalyenin demiriyle öldürdü! Kan donduran cinayet böyle ortaya çıktı

İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını sandalyenin demiriyle öldürdü! Kan donduran cinayet böyle ortaya çıktı

SEMİH SEVGİ'Yİ SANDALYENİN DEMİRİYLE ÖLDÜRDÜ
Eski sevgili son defa eve geldiğinde ise Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu.

Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını sandalyenin demiriyle öldürdü! Kan donduran cinayet böyle ortaya çıktı

Talihsiz adam oracıkta vefat etti, genç kadın da babasından yardım istedi.

SON DAKİKA