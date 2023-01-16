Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını sandalyenin demiriyle öldürdü! Kan donduran cinayet böyle ortaya çıktı

SEMİH SEVGİ'Yİ SANDALYENİN DEMİRİYLE ÖLDÜRDÜ

Eski sevgili son defa eve geldiğinde ise Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu.