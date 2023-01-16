Şarkıcı Seçil Çiftçi erkek arkadaşını sandalyenin demiriyle öldürdü! Kan donduran cinayet böyle ortaya çıktı
İstanbul Şişli'de kan donduran bir olay yaşandı. Şarkıcı Seçil Çiftçi, sevgilisi Semih Sevgi'yi sandalyenin demiriyle öldürdü. Babasından yardım isteyen şarkıcı Çiftçi, sevgilisinin elini ve ayağını bağlayarak ormanlık alana attı. Gözaltına alınan Çiftçi, her şeyi itiraf etti.
16.01.2023 12:01 - Son Güncelleme: 16.01.2023 12:20
Genç şarkıcı Seçil Çiftçi elini kana buladı. Korkunç olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Semih Sevgi, model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ile sevgiliydi.