Acemi kasaplar hastanelere akın etti! Kurban Bayramı'nda alışıldık manzara bu yıl da devam ediyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününde birçok acemi kasap yaralanma nedeniyle hastanelere akın etti. Bayram namazının ardından kurbanlığı kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerine zarar verince soluğu hastanede aldı.
11.08.2019 11:15
- Son Güncelleme: 11.08.2019 11:38
Bursa'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, acemi kasaplarla doldu taştı. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu.
Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneden taburcu oldu.
Şu ana kadar çok sayıda vatandaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise, gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi.
Kimi vatandaş kendi elini veya kolunu kendi keserken, kimi ise başkasının tarafından yara aldığını söyledi.
Küçük yaşta bir çocuğun ise yaranarak hastaneye getirilmesi ve babası tarafından 'acemi kasap' yakıştırması dikkatlerden kaçmadı.