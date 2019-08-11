Acemi kasaplar hastanelere akın etti! Kurban Bayramı'nda alışıldık manzara bu yıl da devam ediyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününde birçok acemi kasap yaralanma nedeniyle hastanelere akın etti. Bayram namazının ardından kurbanlığı kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerine zarar verince soluğu hastanede aldı.

11.08.2019 11:15 - Son Güncelleme: 11.08.2019 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





