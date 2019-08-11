Kurban Bayramı Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı'da kurban keserken nelere dikkat edilirdi?
İslam dinine özgü olan Kurban Bayramı, Osmanlı kültür hayatında önemli bir yer tutardı. Sarayda ve halk arasında özel törenler tertiplenirdi. Sarayda Padişah ile yapıla bayramlaşmaya Muayede Alayı ya da Resm-i Muayede adı verilirdi. Peki, Osmanlı zananında Kurban Bayramı nasıl ifa edilirdi? Kurban keserken nelere dikkat edilirdi? İşte Osmanlı'da Kurban Bayramı...
11.08.2019 10:54
- Son Güncelleme: 11.08.2019 11:07
Araştırmacı-yazar Mustafa Armağan, devletin ileri gelenlerinin (ekabir) konaklarında Kurban Bayramı merasimleri kapsamında zilhicce ayı (kurbanın kesildiği ay) yaklaşınca, Hane sahibinin kendisine olduğu kadar eşi, çocukları, vefat etmiş anne ve babası için güçlü ve büyük birer koyun aldığını söyledi.
DİĞER GALERİLER