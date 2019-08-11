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Kurban Bayramı Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı'da kurban keserken nelere dikkat edilirdi?

İslam dinine özgü olan Kurban Bayramı, Osmanlı kültür hayatında önemli bir yer tutardı. Sarayda ve halk arasında özel törenler tertiplenirdi. Sarayda Padişah ile yapıla bayramlaşmaya Muayede Alayı ya da Resm-i Muayede adı verilirdi. Peki, Osmanlı zananında Kurban Bayramı nasıl ifa edilirdi? Kurban keserken nelere dikkat edilirdi? İşte Osmanlı'da Kurban Bayramı...

11.08.2019 10:54 - Son Güncelleme: 11.08.2019 11:07
Kurban Bayramı Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı'da kurban keserken nelere dikkat edilirdi?

Araştırmacı-yazar Mustafa Armağan, devletin ileri gelenlerinin (ekabir) konaklarında Kurban Bayramı merasimleri kapsamında zilhicce ayı (kurbanın kesildiği ay) yaklaşınca, Hane sahibinin kendisine olduğu kadar eşi, çocukları, vefat etmiş anne ve babası için güçlü ve büyük birer koyun aldığını söyledi.

Kurban Bayramı Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı'da kurban keserken nelere dikkat edilirdi?

Armağan, bu koyunların en az 3-5 gün konağın ahır kısmında besletildiğini belirterek, koyunların dişi (marya) olmamasına, gözlerinin sağlam, boynuzlarının kırık veya organlarının eksik bulunmamasına dikkat edildiğini ifade etti.

Kurban Bayramı Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı'da kurban keserken nelere dikkat edilirdi?

Hane sahibinin bir tekkeye mensup olması durumunda oraya da adak adıyla gereği kadar kurbanlık gönderildiğini aktaran Armağan,

Kurban Bayramı Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı'da kurban keserken nelere dikkat edilirdi?

"Hatta kendisinin ve çocuklarının hocalarına, ebelerine, dadılarına biri kendisi, öbürü hanımı adına birer çift koyun gönderenler olurdu" dedi.

Kurban Bayramı Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı'da kurban keserken nelere dikkat edilirdi?

Armağan, kurbanlıkların yıkandığını, tüylerinin tarandığını, boynuzlarının zeytinyağıyla yağlandığını, temiz otlar üstüne yatırılarak bayram gününe kadar özenle beslendiğini anlatarak,

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