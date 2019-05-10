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Abdülhamid Han nasıl öldü? İşte Payitaht Abdülhamid dizisiyle yeniden gündeme gelen II. Abdülhamid ile ilgili hiç bilinmeyenler

Payitaht Abdülhamid dizisiyle günümüzde yeniden araştırılmaya başlanan Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli sultanlarından biri olan II.Abdülhamid, nasıl öldü? 21 Eylül 1842'de İstanbul'da dünyaya gelen II.Abdülhamid 10 Şubat 1918'de hayatını kaybetti. Peki Sultan II. Abdülhamid nasıl öldü, hayatı boyunca neler yaşadı? İşte Abdülhamid Han hakkında bilmedikleriniz...

10.05.2019 09:34 - Son Güncelleme: 10.05.2019 09:34
Abdülhamid Han nasıl öldü? İşte Payitaht Abdülhamid dizisiyle yeniden gündeme gelen II. Abdülhamid ile ilgili hiç bilinmeyenler

Abdülhamid Han nasıl öldüğü Payitaht Abdülhamid dizisinin ardından yeniden merak konusu oldu. Peki Sultan II. Abdülhamid nasıl öldü, hayatı boyunca neler yaşadı? İşte Abdülhamid Han hakkında bilmedikleriniz...

Abdülhamid Han nasıl öldü? İşte Payitaht Abdülhamid dizisiyle yeniden gündeme gelen II. Abdülhamid ile ilgili hiç bilinmeyenler

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 senesinde ise vefat etmiştir.

Abdülhamid Han nasıl öldü? İşte Payitaht Abdülhamid dizisiyle yeniden gündeme gelen II. Abdülhamid ile ilgili hiç bilinmeyenler

Henüz 10 yaşındayken, annesinin ölümüyle beraber II. Abdülhamid'in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. II. Abdülhamid'in babasının ölümünden sonra ise tahta çıkan amcası Abdülaziz, kendisiyle diğer çocuklarında olduğu gibi yakından ilgilendi.

Abdülhamid Han nasıl öldü? İşte Payitaht Abdülhamid dizisiyle yeniden gündeme gelen II. Abdülhamid ile ilgili hiç bilinmeyenler

31 Ağustos 1876 yılında padişah ilan edilen II. Abdülhamid, bunun öncesinde amcasının tahtan indirilişine ve ağabeyi V. Murat'ın Çırağan Sarayı'na hapsedilmesine tanık olmuştur. 23 Aralık 1876 yılında, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan eden II. Abdülhamid, uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun başında kalmıştır.

Abdülhamid Han nasıl öldü? İşte Payitaht Abdülhamid dizisiyle yeniden gündeme gelen II. Abdülhamid ile ilgili hiç bilinmeyenler

ABDÜLHAMİD HAN NASIL ÖLDÜ?

31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilmesi kararlaştırılan II. Abdülhamid, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulmuştur.

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