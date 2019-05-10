10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de cuma indirimleri ile sürpriz ürünler satışta! Güncel katalog...
10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz ürünler için bekleyiş sona erdi. BİM marketler her cuma olduğu gibi bu cuma da çeşit çeşit ürünleri indirimli olarak satışa sunuyor. Her kategoriden ürünün yer aldığı 10 Mayıs BİM kataloğundaki ürünleri haberimizde derledik. Vatandaşlar BİM'in bu haftaki ürünlerini araştırmaya başladı. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 10 Mayıs kataloğu ile geçtiğimiz gün kampanyaları duyuran BİM marketlerin fırsat ürünleri bugün satışa çıktı. BİM müşterileri için güncel kataloğu haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 10 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)
BİM'in bu haftaki kataloğunda en dikkat çeken ürünler arasında Samsung J4 Plus cep telefonu yer alıyor. Bu telefon 999,00 TL'den satışa sunuldu. İşte telefonun özellikleri;
Samsung J4 Plus Cep Telefonu
• 6,00" Ekran Boyutu
• Quad-Core 1.4 GHz
• Android 8.1 Oreo
• Batarya 3300 mAh
• FM-Radyo
• Dahili Hafıza 16 GB
• Ram 2 Gb
• Arka Kamera 13 Mp
• Ön Kamera 5 Mp
• Ön/Arka Flaş
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)
Key Smart Bulaşık Makinesi KEY 3003
• A+
• Ön Yıkama, Eko 50 oC, Yoğun 70 oC
• 3 PROGRAM
• Bardak Koruma Sistemi
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz uyarı ışığı
• A Kurutma performansı
• YxGxD: 85x59,8x60 cm
• Beyaz renk
Not: Sms bilgilendirmesiyle
7 iş günü içerisinde teslimat