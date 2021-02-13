Bugünkü
Takvim

ABD arşivinin tozlu raflarından yıllar sonra ortaya çıktı: İşte Osmanlı Devleti ve İstanbul'un nadir fotoğrafları...

19. yüzyılda Batı'da en çok merak edilen ülkelerden biri Osmanlı İmparatorluğu'ydu... Fotoğrafçıların Osmanlı Devleti payitahtı İstanbul'da çektiği fotoğraflar Avrupa başta olmak üzere ABD'de yoğun ilgiyle karşılandı. ABD'deki New York Kütüphanesi günümüzde Osmanlı İmparatorluğu'na dair fotoğrafların sergilendiği önemli merkezlerden biri. Kütüphanenin arşivinde Osmanlı Devleti'ne ve o dönemin İstanbul'una ait yüzlerce eser dikkat çekiyor. İşte ABD arşivinin tozlu raflarından çıkan Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul fotoğrafları...

13.02.2021 22:23 - Son Güncelleme: 13.02.2021 23:53
ABD arşivinin tozlu raflarından yıllar sonra ortaya çıktı: İşte Osmanlı Devleti ve İstanbul'un nadir fotoğrafları...

Arşivinde 200 binden fazla eski dönemlere ait görsellerin yer aldığı ABD'deki New York Kütüphane'sinde Osmanlı Devleti'ne dair yüzlerce eser bulunuyor.

Bu görselde Sultan Mehmet Reşat arabasıyla selamlıktan dönerken kaydedilmiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD arşivinin tozlu raflarından yıllar sonra ortaya çıktı: İşte Osmanlı Devleti ve İstanbul'un nadir fotoğrafları...

1870 yılı top arabasını hazırlarken

ABD arşivinin tozlu raflarından yıllar sonra ortaya çıktı: İşte Osmanlı Devleti ve İstanbul'un nadir fotoğrafları...

Aralarında İstanbul'un eski yıllara ait fotoğrafların yanı sıra bazı Osmanlı padişahının hiç bilinmeyen resimleri yer alıyor.

Türkler tarafından ele geçirilen Fransız denizaltısının Türk hizmetine geçişi

ABD arşivinin tozlu raflarından yıllar sonra ortaya çıktı: İşte Osmanlı Devleti ve İstanbul'un nadir fotoğrafları...

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi

ABD arşivinin tozlu raflarından yıllar sonra ortaya çıktı: İşte Osmanlı Devleti ve İstanbul'un nadir fotoğrafları...

Fatih Sultan Mehmet'in farklı bir portresi