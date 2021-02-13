SON DAKİKA: Masaj mutlu sonla bitmedi! Esenyurt'ta polis baskını
İstanbul Esenyurt'ta koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olan bir masaj salonuna polis ekipleri baskın yaptı. Polisin baskın yaptığı anlarda özel odalarda yabancı uyruklu kadınlar müşterilere masaja devam ediyordu. İş yerine 30 bin lira ceza kesilirken yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
13.02.2021 10:16
- Son Güncelleme: 13.02.2021 11:10
Esenyurt'ta, koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olduğu öğrenilen bir masaj salonuna polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında yabancı uyruklu bir çalışan da kapının arkasında saklanırken yakalandı.
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere rağmen Ardıçlı Mahallesi'nin Villalar mevkiinde bulunan bir masaj salonunun açık olduğu bilgisine ulaşan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Özel odalarda müşterilere, yabancı uyruklu kadınlar tarafından masaj yapıldığı anlarda, polis ekipleri baskın düzenledi.
İşletmenin, tedbirler kapsamında kapalı olması gereken tüm bölümlerinin faaliyette olduğu tespit edildi.
İş yerinde bulunan kişilere toplam 30 bin lira ceza kesilirken, adli işlem başlatıldı.