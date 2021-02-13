SON DAKİKA: Masaj mutlu sonla bitmedi! Esenyurt'ta polis baskını

İstanbul Esenyurt'ta koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olan bir masaj salonuna polis ekipleri baskın yaptı. Polisin baskın yaptığı anlarda özel odalarda yabancı uyruklu kadınlar müşterilere masaja devam ediyordu. İş yerine 30 bin lira ceza kesilirken yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

13.02.2021 10:16 - Son Güncelleme: 13.02.2021 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





