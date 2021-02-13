Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı... Yurt genelinde kar yağışı başladı! | Türkiye'den kar manzaraları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Türkiye'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un bazı bölgelerinde tipi şeklinde yağan kar, Marmara'nın geneline etkili oluyor. İşte haberin detayları ve yurttan kar manzaraları....
EDİRNE'DE YAĞIŞ BAŞLADI
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.
Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
BALIKESİR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerin ardından Balıkesir genelinde etkili olması beklenen kar yağışı Dursunbey, Erdek, Kepsut ve Bandırma ilçelerinde başladı. Kar yağışı özellikle Dursunbey ve Bandırma'da etkisini arttırmaya başlarken diğer ilçelerde de hafif şekilde yağışın sürdüğü bildirildi.
İl genelinde 4 gün etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tüm hazırlıklarını tamamladı.
KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ...
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Belediye ekipleri buzlanmaya karşı kent merkezinde hazır bekletiliyor. Bu arada Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Kırklareli'nde de kar yağışı başladı.