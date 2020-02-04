Hiç para harcamadan böyle ev yaptı ki... Gören herkes hayranlık içinde izledi!

YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan... Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir villa inşa etti.

04.02.2020 09:36 - Son Güncelleme: 04.02.2020 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





