ŞOK'ta indirim rüzgarı! 9-12 Kasım 2019 ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
ŞOK'ta indirim rüzgarı devam ediyor. 9 Kasım'da başlayan hafta sonu indirimlerinde hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyordu. Yayınlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Sayfamızda en güncel listeyi sizler için derledik. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte 9-12 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
09.11.2019 17:06
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