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Mucizevi besin: Tırtıl mantarı! İşte kilosu 20 bin dolar olan kordiseps mantarının faydaları...

Kordiseps, yani tırtıl mantarı! Yılın belli zamanlarında nadir olarak yetişen Çin tırtılı mantarı faydalarıyla herkesi şaşırtıyor. Yüzyıllardır solunum problemlerinin tedavisi amacıyla kullanılan kordiseps mantarı doğal bir şifacıdır. Çin tıbbında önemli bir yere sahip olan bu mucizevi besinin kilosu ise 20 bin dolar. Peki, tırtıl mantarı hangi hastalıklara şifa oluyor? İşte Çin mantarı olarak bilinen tırtıl mantarının faydaları...

20.05.2019 20:08 - Son Güncelleme: 20.05.2019 21:10
Mucizevi besin: Tırtıl mantarı! İşte kilosu 20 bin dolar olan kordiseps mantarının faydaları...

Astım problemlerinin yanı sıra cinsel bozukluklardan kalp sağlığına kadar etki gösterir. Nadir bulunan kordiseps yılın belli zamanları yetişir! İşte kordisepsin sağlığımıza olan etkileri...

Mucizevi besin: Tırtıl mantarı! İşte kilosu 20 bin dolar olan kordiseps mantarının faydaları...

BELİRLİ ZAMANLARDA YETİŞİYOR

Nepal, Çin ve Tibet'in yüksek platolarındaki tırtılların üstünde yaşar. Aynı zamanda tırtıl mantarı olarak da bilinir.

Mucizevi besin: Tırtıl mantarı! İşte kilosu 20 bin dolar olan kordiseps mantarının faydaları...

Bu tırtıllar Tibet ve Himalayalar'da toplanır ve kafalarındaki uzantılar da Ophiocordyceps sinensis adlı mantardır. Bu mantar tırtılı ele geçirir, öldürür ve kafasından uzayıp yükselir.

Mucizevi besin: Tırtıl mantarı! İşte kilosu 20 bin dolar olan kordiseps mantarının faydaları...

Nadir yetişen bir tür olduğu için oldukça değerlidir. Yüzyıllardır solunum bozuklukları, astım, akciğer enfeksiyonlarıyla mücadele eder. 'Süper gıda' olarak adlandırılır.

Mucizevi besin: Tırtıl mantarı! İşte kilosu 20 bin dolar olan kordiseps mantarının faydaları...

Doğal immüno-güçlendirici ilaç

Bağışıklık sistemini tehlikeye sokan enfeksiyonları ve hastalıkları ortadan kaldırmak ve bağışıklık sistemini normale döndürmek için kullanılır. Kordiseps aynı zamanda stres ve yorgunlukla mücadele eder. Doğal enerji kaynağı olan kordisepsin en önemli ve öne çıkan özelliği ise atletik performansı artırmaktır.

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