Mucizevi besin: Tırtıl mantarı! İşte kilosu 20 bin dolar olan kordiseps mantarının faydaları...

Kordiseps, yani tırtıl mantarı! Yılın belli zamanlarında nadir olarak yetişen Çin tırtılı mantarı faydalarıyla herkesi şaşırtıyor. Yüzyıllardır solunum problemlerinin tedavisi amacıyla kullanılan kordiseps mantarı doğal bir şifacıdır. Çin tıbbında önemli bir yere sahip olan bu mucizevi besinin kilosu ise 20 bin dolar. Peki, tırtıl mantarı hangi hastalıklara şifa oluyor? İşte Çin mantarı olarak bilinen tırtıl mantarının faydaları...

20.05.2019 20:08 - Son Güncelleme: 20.05.2019 21:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





