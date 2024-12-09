9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Türkiye yeni haftaya yağışlı bir hava ile giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülke genelinde sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları dikkat çekiyor.

Yağışlar Nerelerde Etkili Olacak? MGM'nin değerlendirmelerine göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimleri, sağanak yağışın etkisi altında olacak.



👉Ege kıyılarında, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.



👉Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri (Bayburt, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis), karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisi altına girecek.



👉Yağışların özellikle Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Fırtına ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı MGM, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya (40-70 km/saat) karşı vatandaşları uyardı. Rüzgarın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.