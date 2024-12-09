9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Türkiye yeni haftaya yağışlı bir hava ile giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülke genelinde sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları dikkat çekiyor.
Yağışlar Nerelerde Etkili Olacak?
MGM'nin değerlendirmelerine göre:
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimleri, sağanak yağışın etkisi altında olacak.
👉Ege kıyılarında, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
👉Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri (Bayburt, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis), karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisi altına girecek.
👉Yağışların özellikle Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Fırtına ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
MGM, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya (40-70 km/saat) karşı vatandaşları uyardı. Rüzgarın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İstanbul ve Marmara Bölgesi İçin Özel Uyarılar
AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde 14-17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
Yağışların çarşamba akşamına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
10 İle Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı
Meteoroloji, şu iller için uyarıda bulundu:
Sarı Kod: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ.
Turuncu Kod: Muğla.
Sarı Kod meteorolojik olayların potansiyel tehlike arz ettiğini belirtirken, Turuncu Kod tehlikeli hava durumlarının daha ciddi riskler taşıdığına işaret ediyor. Vatandaşların hava tahminlerini takip etmeleri ve önlem almaları istendi.
9 ARALIK İL İL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Marmara: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Bölgenin batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca rüzgarın güney yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
İstanbul: Sağanak yağışlı ve 16°C.
Çanakkale: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, 16°C.
Edirne: Gün boyu aralıklı sağanak yağışlı, 18°C.
Ege: Şiddetli Yağış ve Fırtına
Ege Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rüzgarın güneyli yönlerden 50-70 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
İzmir: Kuvvetli sağanak yağışla 18°C.
Muğla: Yağışların etkili olacağı bölgede sıcaklık 13°C.
Denizli: Gün içinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor, 19°C.
İç Anadolu: Soğuk Hava ve Yer Yer Yağış
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma görülecek.
Ankara: Sağanak yağışlı ve 13°C.
Konya: Parçalı bulutlu, 14°C.
Sivas: Don ve sis ile birlikte bulutlu hava, 7°C.
Doğu Anadolu: Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Bölgede gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte don olayları ve pus bekleniyor.
Erzurum: Kar yağışlı, -7°C ile 1°C arasında değişen sıcaklık.
Van: Parçalı bulutlu ve 8°C.
Kars: Kar yağışı bekleniyor, -5°C.
Güneydoğu Anadolu: Hava Parçalı ve Az Bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Siirt çevrelerinde ise sağanak yağış görülebilir.
Diyarbakır: 12°C.
Gaziantep: 16°C.
Siirt: Yağmurla 11°C.