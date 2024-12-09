SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) aralarında İstanbul'un da bulunduğu 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Yeni haftaya Marmara Bölgesi'nde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve lodos damgasını vuracak. AKOM yetkilileri, lodosun da kuvvetli esmesi nedeniyle özellikle deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 06:21 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 06:23
9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Türkiye yeni haftaya yağışlı bir hava ile giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülke genelinde sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları dikkat çekiyor.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Yağışlar Nerelerde Etkili Olacak?

MGM'nin değerlendirmelerine göre:

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimleri, sağanak yağışın etkisi altında olacak.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

👉Ege kıyılarında, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

👉Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri (Bayburt, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis), karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisi altına girecek.

👉Yağışların özellikle Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olması tahmin ediliyor.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Fırtına ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

MGM, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya (40-70 km/saat) karşı vatandaşları uyardı. Rüzgarın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Don ve Sis Tehlikesi

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebilir. Sürücüler özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmalı.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

İstanbul ve Marmara Bölgesi İçin Özel Uyarılar

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde 14-17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

Yağışların çarşamba akşamına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

10 İle Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı

Meteoroloji, şu iller için uyarıda bulundu:

Sarı Kod: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ.
Turuncu Kod: Muğla.

Sarı Kod meteorolojik olayların potansiyel tehlike arz ettiğini belirtirken, Turuncu Kod tehlikeli hava durumlarının daha ciddi riskler taşıdığına işaret ediyor. Vatandaşların hava tahminlerini takip etmeleri ve önlem almaları istendi.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

9 ARALIK İL İL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Bölgenin batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca rüzgarın güney yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul: Sağanak yağışlı ve 16°C.
Çanakkale: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, 16°C.
Edirne: Gün boyu aralıklı sağanak yağışlı, 18°C.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Ege: Şiddetli Yağış ve Fırtına

Ege Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rüzgarın güneyli yönlerden 50-70 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

İzmir: Kuvvetli sağanak yağışla 18°C.
Muğla: Yağışların etkili olacağı bölgede sıcaklık 13°C.
Denizli: Gün içinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor, 19°C.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Akdeniz: Batı Kesimlerde Yağış Hakim

Akdeniz Bölgesi'nin batısında aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Batı Akdeniz'de rüzgar, güney yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Antalya: Sağanak yağışlı, 17°C.
Adana: Parçalı bulutlu ve 20°C.
Isparta: Gün boyu yağışlı ve 12°C.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

İç Anadolu: Soğuk Hava ve Yer Yer Yağış

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma görülecek.

Ankara: Sağanak yağışlı ve 13°C.
Konya: Parçalı bulutlu, 14°C.
Sivas: Don ve sis ile birlikte bulutlu hava, 7°C.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Doğu Anadolu: Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Bölgede gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte don olayları ve pus bekleniyor.

Erzurum: Kar yağışlı, -7°C ile 1°C arasında değişen sıcaklık.
Van: Parçalı bulutlu ve 8°C.
Kars: Kar yağışı bekleniyor, -5°C.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Güneydoğu Anadolu: Hava Parçalı ve Az Bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Siirt çevrelerinde ise sağanak yağış görülebilir.

Diyarbakır: 12°C.
Gaziantep: 16°C.
Siirt: Yağmurla 11°C.

9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar

Denizlerde Fırtına Uyarısı

Denizlerde sert hava koşulları etkili olacak. Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında ise dalga boyunun yer yer 2,5 metreyi bulacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA