82. il olmaya aday ilçeler ortaya çıktı! Liste az evvel açıklandı! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olabilecek o ilçeler...

82. il olmaya yakın ilçeler hangileri sorusu, gündemde vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. 81 ile ek o ilçelerden birinin yeni il olması bekleniyor. Bir ilçenin il olabilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosya ekonomik koşullar gibi bazı kriterler bulunuyor. İşte il olabilecek o ilçeler...