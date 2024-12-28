Yasak aşk ifşası! Wanda Nara ile Keita Balde’nin görüntülerini yayınladı! Mauro Icardi’nin mesajları ortaya çıktı

29 Eylül 2022'de yayınlanan yazışmalarda, Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya bahsi geçen görüntüleri gönderdiği ve "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?" dediği görüldü.