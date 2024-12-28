Yasak aşk ifşası! Wanda Nara ile Keita Balde’nin görüntülerini yayınladı! Mauro Icardi’nin mesajları ortaya çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sancılı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile son dönemlerde sık sık gündem olmuştu.
Son olarak ikili; Mauro Icardi'nin Inter Milan'da forma giydiği dönemde, Wanda Nara'nın takım arkadaşı Keita Balde ile kendisini aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip olduğu iddiasıyla adlarından söz ettirmişti.
Balde'nin eski eşi, Wanda Nara hakkında, "Kocamla yatan, sonra da bana fotoğrafları gönderen kadın" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ihanet olayında yeni bir gelişme yaşandı.
İspanyol basını, Wanda Nara'nın Keita Balde ile Icardi'yi aldattığını gösteren yazışmaları paylaştı.
29 Eylül 2022'de yayınlanan yazışmalarda, Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya bahsi geçen görüntüleri gönderdiği ve "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?" dediği görüldü.
Konuşmanın devamında ise Icardi, "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum. Neden?" dedi.
Öte yandan Mauro Icardi'nin görüntüleri delil olarak mahkemeye sunduğu öğrenildi.
İşte o konuşma...