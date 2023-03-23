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Haberler Yaşam 81 il imsakiyesi 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar ve sahur saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?

81 il imsakiyesi 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar ve sahur saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?

11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek Ramazan ayında ilk sahurun ardından ilk iftar saat kaçta gibi sorular sıklıkla aratılıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 Ramazan İmsakiyesi'ne göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük şehirle ile 81ilin sahur ve iftar saatleri...

23.03.2023 16:57 - Son Güncelleme: 23.03.2023 16:59
81 il imsakiyesi 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar ve sahur saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?

11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek Ramazan ayında ilk sahurun ardından ilk iftar saat kaçta gibi sorular sıklıkla aratılıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 Ramazan İmsakiyesi'ne göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük şehirle ile 81ilin sahur ve iftar saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
81 il imsakiyesi 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar ve sahur saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?

İstanbul Ramazan imsakiyesi

İMSAKİYE 2023 VE İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

81 il imsakiyesi 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar ve sahur saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?

Kayseri Ramazan imsakiyesi


İMSAKİYE 2023 VE İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

81 il imsakiyesi 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar ve sahur saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?

Konya Ramazan imsakiyesi


İMSAKİYE 2023 VE İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

81 il imsakiyesi 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar ve sahur saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?

Gaziantep Ramazan imsakiyesi


İMSAKİYE 2023 VE İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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