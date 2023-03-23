81 il imsakiyesi 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar ve sahur saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?
11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek Ramazan ayında ilk sahurun ardından ilk iftar saat kaçta gibi sorular sıklıkla aratılıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 Ramazan İmsakiyesi'ne göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük şehirle ile 81ilin sahur ve iftar saatleri...
23.03.2023 16:57 - Son Güncelleme: 23.03.2023 16:59
11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek Ramazan ayında ilk sahurun ardından ilk iftar saat kaçta gibi sorular sıklıkla aratılıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 Ramazan İmsakiyesi'ne göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük şehirle ile 81ilin sahur ve iftar saatleri...