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80 milyon liralık Milli Piyango ikramiyesiyle neler yapılır? Neler alınır?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu. 2020 yılı başlangıcına özel olarak gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiye 80 milyon TL olacak. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi halinde bilet sahibi 20 milyon TL'nin, yarım bilete isabet etmesi halinde ise 40 milyon TL'nin sahibi olacak. Peki şimdi hayal edin... 80 milyon liralık Milli Piyango İkramiyesiyle neler alınır? Neler yapılır?

28.11.2019 17:35 - Son Güncelleme: 28.11.2019 17:38
80 milyon liralık Milli Piyango ikramiyesiyle neler yapılır? Neler alınır?

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

80 milyon liralık Milli Piyango ikramiyesiyle neler yapılır? Neler alınır?

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

80 milyon liralık Milli Piyango ikramiyesiyle neler yapılır? Neler alınır?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, yarından itibaren piyasaya sürülecek.

80 milyon liralık Milli Piyango ikramiyesiyle neler yapılır? Neler alınır?

BÜYÜK İKRAMİYEDE ARTIŞ
Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.

80 milyon liralık Milli Piyango ikramiyesiyle neler yapılır? Neler alınır?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

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