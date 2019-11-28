80 milyon liralık Milli Piyango ikramiyesiyle neler yapılır? Neler alınır?
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu. 2020 yılı başlangıcına özel olarak gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiye 80 milyon TL olacak. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi halinde bilet sahibi 20 milyon TL'nin, yarım bilete isabet etmesi halinde ise 40 milyon TL'nin sahibi olacak. Peki şimdi hayal edin... 80 milyon liralık Milli Piyango İkramiyesiyle neler alınır? Neler yapılır?
28.11.2019 17:35
- Son Güncelleme: 28.11.2019 17:38
Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.
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