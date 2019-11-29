Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz resimli cuma mesajları burada! Hayırlı cumalar
Cuma mesajları, günün ilk saatlerinden itibaren en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Cuma mesajı ile eşinin dostunun cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar için en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Haberimizde, yazılı ve resimli cuma mesajı içeriklerine ulaşabilirsiniz. İşte en yeni kısa ve öz resimli cuma mesajları...
Cuma mesajları burada! İslam alemi her cuma olduğu gibi bu cuma da öğle vakti cuma namazını idrak edecekler. Cuma namazı öncesinde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Bu nedenler internet üzerinde 'Cuma mesajları' içerikleri günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Sizler için yazılı ve resimli cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 29 Kasım'a özel en yeni kısa ve öz resimli cuma mesajları...
● Tadımlık dünyadan, doyumluluk tat bekliyoruz... Ya Rab! Nefsimizi ıslah eyle, bizi kendine kul kabul eyle. Göz kapanıncaya kadar, bizi nefsimizle baş başa bırakma, amin... Hayırlı Cumalar.
● Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...
● Ömrünüze ömür katılsın, gönlünüze meltem saçılsın. Bu mübarek Cuma gününde melekler dört bir yanınızı sarsın, dertlerinize derman, evlerinize bereket, gönüllerinize huzur dolsun. Hayırlı Cumalar!
● Sıkıntılardan uzak, huzurun gölgesinde geçireceğiniz günlerin ömrünüze yayılması, kazançlarınızın bereketli, sevinçlerinizin daim olması dileğiyle. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.