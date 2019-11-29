Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz resimli cuma mesajları burada! Hayırlı cumalar

Cuma mesajları burada! İslam alemi her cuma olduğu gibi bu cuma da öğle vakti cuma namazını idrak edecekler. Cuma namazı öncesinde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Bu nedenler internet üzerinde 'Cuma mesajları' içerikleri günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Sizler için yazılı ve resimli cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 29 Kasım'a özel en yeni kısa ve öz resimli cuma mesajları...