8 Aralık Dolunay'ından etkilenen burçlar hangileri? 🌚 8 Aralık 2022 İkizler Dolunay'ından Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? Aşk, para, kariyer...

Milliyet'te yer alan habere göre, 2021'den beri ısrarla devam ettirmeye çalıştığımız olaylar, artan dozlarla bizi zorladı. Mayıs 2023'e kadar da bu süreç devam edecek. O yüzden bırakmamız gereken duyguları ne kadar çabuk serbest bırakırsak, o kadar rahat nefes alabileceğiz.