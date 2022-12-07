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Haberler Yaşam Tinder Avcısı vurgununda ikinci perde! Bu detaylar şoke eden cinsten! Belçikalı profesörden çarptığı parayla Aksaray'da...

Tinder Avcısı vurgununda ikinci perde! Bu detaylar şoke eden cinsten! Belçikalı profesörden çarptığı parayla Aksaray'da...

Son dakika haberi | Tinder'dan tanıştığı Belçikalı profesör Carolina Berrocal'i dolandırarak 7,5 milyon lira alan Sierra Leoneli Alie Koroma'nın aldığı paranın 5 milyonu ile İstanbul Aksaray'da "Salone Turk" ismiyle eğitim danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'nde siyaset okuyan Koroma'nın aldığı paranın bir bölümüyle de evlendiği öğrenilirken, açtığı sahte hesaplarda kullandığı fotoğrafların da Amerikalı yaşam koçu ve yazar Jordan Bach'e ait olduğu ortaya çıktı.

07.12.2022 08:37 - Son Güncelleme: 07.12.2022 08:37
Tinder Avcısı vurgununda ikinci perde! Bu detaylar şoke eden cinsten! Belçikalı profesörden çarptığı parayla Aksaray’da...

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Rotterdam Uluslararası İş Fakültesinde profesör olan Carolina Berrocal 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi.

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Tinder Avcısı vurgununda ikinci perde! Bu detaylar şoke eden cinsten! Belçikalı profesörden çarptığı parayla Aksaray’da...

Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye olmuş çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanışmıştı. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı

Tinder Avcısı vurgununda ikinci perde! Bu detaylar şoke eden cinsten! Belçikalı profesörden çarptığı parayla Aksaray’da...

"İSTANBUL'A GİTTİM" BAHANESİ
İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti.

Tinder Avcısı vurgununda ikinci perde! Bu detaylar şoke eden cinsten! Belçikalı profesörden çarptığı parayla Aksaray’da...

Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı atmıştı. Otelde mahsur kaldım, hesabım bloke edildi gibi çeşitli bahanelerde yaklaşık 7 milyon 500 bin lira dolandırdı.

Tinder Avcısı vurgununda ikinci perde! Bu detaylar şoke eden cinsten! Belçikalı profesörden çarptığı parayla Aksaray’da...

HOLLANDALI İŞ ADAMI YERİNE AFRİKALI ÖĞRENCİ ÇIKTI
Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istemişti. Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince; Carolina, şüphelerinin peşine düşmüştü.

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