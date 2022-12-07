Tinder Avcısı vurgununda ikinci perde! Bu detaylar şoke eden cinsten! Belçikalı profesörden çarptığı parayla Aksaray'da...
Son dakika haberi | Tinder'dan tanıştığı Belçikalı profesör Carolina Berrocal'i dolandırarak 7,5 milyon lira alan Sierra Leoneli Alie Koroma'nın aldığı paranın 5 milyonu ile İstanbul Aksaray'da "Salone Turk" ismiyle eğitim danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'nde siyaset okuyan Koroma'nın aldığı paranın bir bölümüyle de evlendiği öğrenilirken, açtığı sahte hesaplarda kullandığı fotoğrafların da Amerikalı yaşam koçu ve yazar Jordan Bach'e ait olduğu ortaya çıktı.
Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Rotterdam Uluslararası İş Fakültesinde profesör olan Carolina Berrocal 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi.
Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye olmuş çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanışmıştı. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı
HOLLANDALI İŞ ADAMI YERİNE AFRİKALI ÖĞRENCİ ÇIKTI
Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istemişti. Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince; Carolina, şüphelerinin peşine düşmüştü.