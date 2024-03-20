75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Oğlunun ifadeleri kafa karıştırdı! Ergün Müge Anlı'nın sinir uçlarıyla oynadı

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine dumur eden bir olay işlendi.Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için soluğu Müge Anlı'da aldı. Kız kardeşlerin annelerinin ölümüne dair şüphelendiği tek isim ise erkek kardeşleri Ergün'dü. Ergün Bey'in daha önce amca oğlunu öldürmekten dolayı ceza almış olması, bu şüpheleri güçlendirir nitelikteyken, yayına bağlanan tanıkların ifadesi ve fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı. Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Sevim Yıldırım olayı nedir? İşte tüm detaylar...
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sevim Yıldırım'ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediliyor.
ŞÜPHELERİN ODAĞINDAKİ İSİM: ERGÜN
75 yaşındaki Sevim Yıldırım, 1 Aralık 2020 tarihinde Çankırı'ya bağlı Çatalelma köyünde ortadan kayboldu. Yıldırım, 22 gün sonra 3 km uzaklıkta ölü olarak bulundu.Sevim Hanım'ın kızları Satı Yıldırım ve Nurgül Yurtsever annelerinin katilini bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Annelerinin bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyleyen kardeşlerin şüphelendiği isim ise herkesi şaşırttı. Kardeşler, erkek kardeşleri Ergün'ün annelerine bir şeyler yapmış olabileceğini dile getirdi.
AYAĞINDA TERLİK VARDI
Sevim Yıldırım'ın ölü bulunduğunda yüzünde darp izlerinin olması ve kış günü ayağında terlik olması cinayet şüphesini güçlendirdi.