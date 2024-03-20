75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Oğlunun ifadeleri kafa karıştırdı! Ergün Müge Anlı'nın sinir uçlarıyla oynadı

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine dumur eden bir olay işlendi.Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için soluğu Müge Anlı'da aldı. Kız kardeşlerin annelerinin ölümüne dair şüphelendiği tek isim ise erkek kardeşleri Ergün'dü. Ergün Bey'in daha önce amca oğlunu öldürmekten dolayı ceza almış olması, bu şüpheleri güçlendirir nitelikteyken, yayına bağlanan tanıkların ifadesi ve fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı. Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Sevim Yıldırım olayı nedir? İşte tüm detaylar...