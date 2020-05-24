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Koronavirüs gölgesinde bayram! Camiler bayram namazında boş kaldı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre ibadete kapatılan camilerde, bu sene Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınamadı. Boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler okundu. Genelde avlusundaki kalabalıkla görüntülenen Eyüpsultan Camii'nde, caminin avlusu güvercinlere ve polis ekiplerine kaldı. Tarihi yarımadada yer alan ve yüzyıllardır ihtişamıyla büyüleyen Süleymaniye Camisi Ramazan Bayramı sabahında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı kaldı.

24.05.2020 07:36 - Son Güncelleme: 24.05.2020 07:46
Koronavirüs gölgesinde bayram! Camiler bayram namazında boş kaldı!

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.

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Koronavirüs gölgesinde bayram! Camiler bayram namazında boş kaldı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre ibadete kapatılan camilerde, bu sene Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınamadı. Boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler okundu. Genelde avlusundaki kalabalıkla görüntülenen Eyüpsultan Camii'nde, caminin avlusu güvercinlere ve polis ekiplerine kaldı.

Koronavirüs gölgesinde bayram! Camiler bayram namazında boş kaldı!

İstanbul'un simgelerinden olan ve Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi Ramazan Bayramı sabahına ilk kez sessiz girdi.

Koronavirüs gölgesinde bayram! Camiler bayram namazında boş kaldı!

Tarihi yarımadada yer alan ve yüzyıllardır ihtişamıyla büyüleyen Süleymaniye Camisi Ramazan Bayramı sabahında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı kaldı.

Koronavirüs gölgesinde bayram! Camiler bayram namazında boş kaldı!

Osmanlı Devleti'nin en büyük padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen ve asırlardır heybetinden ödün vermeden ayakta duran Süleymaniye Camisi, Ramazan Bayramı sabahı görevliler dışında boş kaldı. Görevli müezzin sabah ezanını okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

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