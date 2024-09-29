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70 yaşında 35 kilo verdi: 4 yıl içinde hayatını değiştiren fenomenin zayıflama sırları

Ünlü fenomen Joan MacDonald, sekiz yıl önce 90 kiloydu ve sürekli tansiyon ilacı kullanıyordu. Ancak şimdi anlatacağımız hikaye klasik bir kilo verme sürecinin ötesine uzanıyor. Bugün Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi olan ve sağlıklı yaşam fenomeni olarak tanınan MacDonald, dört yıl içinde 35 kilo vererek yaşamını köklü bir şekilde değiştirmeyi başardı. İşte bireysel dönüşüm yolculuğunun sırlarını paylaşarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın önemini vurgulayan Joan'ın ilham verici hikayesi...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 11:48 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 11:53
70 yaşında 35 kilo verdi: 4 yıl içinde hayatını değiştiren fenomenin zayıflama sırları

Ünlü yaşam fenomeni Joan MacDonald, bundan 8 yıl evvel ciddi kilolarla mücadele ediyordu. Sürekli tansiyon ilaçları kullanan MacDonald'ın sağlığı ciddi bir risk altındaydı. Joan bir sabah uyandı ve hayatında radikal bir değişiklik yapmaya karar verdi. 70 yaşında 35 kilo vermeyi başaran fenomenin yaşam sırrı neydi? İşte detaylar...

70 yaşında 35 kilo verdi: 4 yıl içinde hayatını değiştiren fenomenin zayıflama sırları

Ünlü yaşam fenomeni Joan MacDonald'ın kızı, annesinin sağlığı konusunda çok endişeliydi. 70 yaşında ve 160 santimetre boyunda olan MacDonald, sürekli yemek yeme alışkanlığı nedeniyle 90 kiloyu aşmıştı ve sıklıkla tansiyon ilacı kullanıyordu. MacDonald aslında hareketsiz bir insan değildi. Sık sık arkadaşlarıyla buluşup bowling veya bocce oynuyor ya da dart atıyordu fakat yine de ciddi kilolalarla mücadele ediyordu.

70 yaşında 35 kilo verdi: 4 yıl içinde hayatını değiştiren fenomenin zayıflama sırları

Kızı, MacDonald için endişeliydi

Ünlü sosyal medya fenomeninin kızı, MacDonald'ın bu alışkanlıklarını değiştirmediği takdirde bakıma muhtaç hale geleceğinden endişe ediyordu. Fakat aradan geçen 8 yılda neredeyse hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. MacDonald kısa sürede sosyal medyanın en sevilen spor ve fitness fenomenlerinden biri haline geldi. Üstelik MacDonald'ın Instagram hesabında şu an 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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