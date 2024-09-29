70 yaşında 35 kilo verdi: 4 yıl içinde hayatını değiştiren fenomenin zayıflama sırları

Ünlü yaşam fenomeni Joan MacDonald, bundan 8 yıl evvel ciddi kilolarla mücadele ediyordu. Sürekli tansiyon ilaçları kullanan MacDonald'ın sağlığı ciddi bir risk altındaydı. Joan bir sabah uyandı ve hayatında radikal bir değişiklik yapmaya karar verdi. 70 yaşında 35 kilo vermeyi başaran fenomenin yaşam sırrı neydi? İşte detaylar...

Ünlü yaşam fenomeni Joan MacDonald'ın kızı, annesinin sağlığı konusunda çok endişeliydi. 70 yaşında ve 160 santimetre boyunda olan MacDonald, sürekli yemek yeme alışkanlığı nedeniyle 90 kiloyu aşmıştı ve sıklıkla tansiyon ilacı kullanıyordu. MacDonald aslında hareketsiz bir insan değildi. Sık sık arkadaşlarıyla buluşup bowling veya bocce oynuyor ya da dart atıyordu fakat yine de ciddi kilolalarla mücadele ediyordu.