7 yılda servet harcadı! 330 parçalık koleksiyon
Bolu'da maket araç merakı olan Okan Kayışoğlu, 7 yılda 330 parçalık bir koleksiyon oluşturdu. Kayışoğlu, bu koleksiyon için bugüne kadar 80 bin TL harcadığını söyledi.
18.09.2020 09:40
- Son Güncelleme: 18.09.2020 09:40
Eski maket ve modelleri bulmak zor oluyor. Bazı kamyonları bulmak zor. Bazıları el yapımı oluyor. Maketlerde çoğunu tamamladım. Çok masraflı bir hobi. Klasik olursa fiyatı 600 TL'ye kadar çıkabiliyor. 7 senedir bu hobiyle uğraşıyorum. Şu anda bu aldıklarımı yeniden almaya kalksam, bu şekilde bir koleksiyon yapmaya çalışsam 150 bin TL gibi bir rakam tutar.
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