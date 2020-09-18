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7 yılda servet harcadı! 330 parçalık koleksiyon

Bolu'da maket araç merakı olan Okan Kayışoğlu, 7 yılda 330 parçalık bir koleksiyon oluşturdu. Kayışoğlu, bu koleksiyon için bugüne kadar 80 bin TL harcadığını söyledi.

18.09.2020 09:40 - Son Güncelleme: 18.09.2020 09:40
7 yılda servet harcadı! 330 parçalık koleksiyon

Bolu'da, maket araç merakı olan Okan Kayışoğlu (36), 7 yılda aralarında iş makineleri, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 330 araçlık koleksiyon oluşturdu. Kayışoğlu, koleksiyonu için bugüne kadar 80 bin tl'yi aşkın masraf yaptığını söyledi.

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7 yılda servet harcadı! 330 parçalık koleksiyon

Kentte vinç işletmeciliği yapan Okan Kayışoğlu, çocukluk hayali olan maket araçlardan bir koleksiyon oluşturmaya karar verdi. Kayışoğlu'nun 2013 yılında oluşturmaya başladığı koleksiyon bugün 330 parçaya ulaştı.

7 yılda servet harcadı! 330 parçalık koleksiyon

Değişik markalardan 1960 modelden 2020 modele kadar 330 aracına özenle bakan Kayışoğlu, araçlarının haftada bir de temizliklerini yapıyor. Kayışoğlu'nun koleksiyonu arasında otobüs, kamyon, otomobil ve iş makineleri yer alıyor.

7 yılda servet harcadı! 330 parçalık koleksiyon

7 yılda 80 bin TL'yi aşkın masraf yaparak koleksiyonu oluşturduğunu belirten Okan Kayışoğlu, "2013 yılında bir tane vinç aldım. Hadi yanında TIR olsun, kamyon olsun derken biraz da benim eski kamyonlara merakım vardı onları araştırdım. Kimlerde olur nasıl bulunur derken şimdi 330 parçaya ulaştı.

7 yılda servet harcadı! 330 parçalık koleksiyon

Eski maket ve modelleri bulmak zor oluyor. Bazı kamyonları bulmak zor. Bazıları el yapımı oluyor. Maketlerde çoğunu tamamladım. Çok masraflı bir hobi. Klasik olursa fiyatı 600 TL'ye kadar çıkabiliyor. 7 senedir bu hobiyle uğraşıyorum. Şu anda bu aldıklarımı yeniden almaya kalksam, bu şekilde bir koleksiyon yapmaya çalışsam 150 bin TL gibi bir rakam tutar.

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