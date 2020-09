Haberler Galeri Yaşam Bilim insanları bile bir açıklama getiremedi! Bu adamı hiç gördünüz mü? Binlerce insanın...

Bu yüzü tanıyor musunuz? Belki siz hiç görmediniz ya da gördünüz. Bu adam yüzlerce kişinin birbirinden habersiz şekilde rüyasında gördüğü bir yüz... 'Nasıl olur?' demekte haklısınız. Uzun yıllardır internetin esrarengiz fenomenlerinden biri haline gelen 'Bu Adam' (This Man) her ne kadar her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de duyurulmaya çalışsa da pek bilinmeyen bir karakter. İnsanların rüyalarına girdiği iddia edilen bu gizemli fenomenin sırrı bilim dünyası tarafından bile çözülemedi. İşte detaylar...

