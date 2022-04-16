RAMAZAN İMSAKİYE
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Yer: Kocaeli Gebze... Hayali doktor olmaktı, 12 yaşındaki Furkan Şengül düştüğü gölette can verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gölete düşen ve 1 saat çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşılan 12 yaşındaki Furkan Şengül, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Furkan'ın hayalinin doktor olmak olduğu öğrenilirken, oğlunu toprağa veren acılı baba ise, başkalarının da düşmemesi için gölete bir önlem alınması gerektiğini söyledi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

16.04.2022 18:31 - Son Güncelleme: 16.04.2022 18:57
Yer: Kocaeli Gebze... Hayali doktor olmaktı, 12 yaşındaki Furkan Şengül düştüğü gölette can verdi

Olay, dün Mevlana Mahallesi Beylikdağı Mesire Alanı'nın içerisinde bulunan sulama göletinde meydana geldi.

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Yer: Kocaeli Gebze... Hayali doktor olmaktı, 12 yaşındaki Furkan Şengül düştüğü gölette can verdi

Edinilen bilgiye göre, Furkan Şengül (12) göletin bulunduğu alana gelerek 2 arkadaşıyla birlikte vakit geçirdi.

Yer: Kocaeli Gebze... Hayali doktor olmaktı, 12 yaşındaki Furkan Şengül düştüğü gölette can verdi

Ayaklarının kayması neticesinde gölete düşen 12 yaşındaki Şengül, bir anda gözden kayboldu.

Yer: Kocaeli Gebze... Hayali doktor olmaktı, 12 yaşındaki Furkan Şengül düştüğü gölette can verdi

Endişelenen arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve dalgıçlar sevk edildi. Gölete giren dalgıçlar yaklaşık 1 saat boyunca Furkan Şengül'ü aradı.

Yer: Kocaeli Gebze... Hayali doktor olmaktı, 12 yaşındaki Furkan Şengül düştüğü gölette can verdi

Şengül ailesinin 1 saat süren çaresiz bekleyişinin ardından 12 yaşındaki Furkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının cansız bedenini gören Şengül ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şengül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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