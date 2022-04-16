Yer: Kocaeli Gebze... Hayali doktor olmaktı, 12 yaşındaki Furkan Şengül düştüğü gölette can verdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gölete düşen ve 1 saat çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşılan 12 yaşındaki Furkan Şengül, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Furkan'ın hayalinin doktor olmak olduğu öğrenilirken, oğlunu toprağa veren acılı baba ise, başkalarının da düşmemesi için gölete bir önlem alınması gerektiğini söyledi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
16.04.2022 18:31 - Son Güncelleme: 16.04.2022 18:57
Edinilen bilgiye göre, Furkan Şengül (12) göletin bulunduğu alana gelerek 2 arkadaşıyla birlikte vakit geçirdi.
Endişelenen arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve dalgıçlar sevk edildi. Gölete giren dalgıçlar yaklaşık 1 saat boyunca Furkan Şengül'ü aradı.