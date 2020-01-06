7 Ocak Salı kar tatili var mı son dakika! 7 Ocak kar tatili olan iller ve ilçeler yarın okullar tatil mi? Lise, üniversite ve ilkokul tatil mi?



7 Ocak kar tatili var mı? 6 Ocak 2020 yani bugün çeşitli il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kar yağışının etkisini gösterdiği günlerde kar tatili ile ilgili detaylar ise merak konusu. Bugün Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi illerde okullar tatil edildi. Peki yarın 7 Ocak okullar tatil mi?

Meteoroloji'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ankara'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının etkisini azaltsa da zaman zaman yağmurla birlikte görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve diğer bölgelerdeki birçok ilde kar yağışı hafta başından itibaren etkili olacak. Marmara Bölgesinde gelen son dakika haberine göre İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. Eskişehir, Afyonkarahisar Kütahya ve Sivas'tan kar tatili haberleri geldi.

Bugün birçok il ve ilçelerde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.