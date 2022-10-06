7 Ekim Cuma Mevlid Kandili MESAJLARI (kısa ve öz) 2022! En anlamlı, dualı, güzel, hadisli Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili içerikli Cuma mesajı!
Müslüman alemi tarafından yoğun bir şekilde Mevlid Kandili mesajları kısa ve öz araştırmaları yoğun bir şekilde yapılır oldu. Her sene heyecanla beklenen Peygamber Efendimiz'in doğum günü olan Mevlid Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın iç huzurunu yaşayan İslam dünyası sevdikleriyle de bu önemli günü paylaşmak ve onlara mesaj göndermek istiyor. 7 Ekim Whatsapp, SMS en güzel, anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları, sözleri haberimizde sizler için derledik. En beğendiklerinizi seçerek sosyal medyada da paylaşabilirsiniz.
7 Ekim Whatsapp, SMS en güzel, anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca Müslüman vatandaş 2022 yılının son kandili olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor ve bu mutluluğu mesajlarla sevdikleriyle paylaşmak istiyor. İşte 2022 Mevlid Kandili mesajları...
EN GÜZEL VE ANLAMLI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022
Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.
Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.
Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.
Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için, İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..
İslam"ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.