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Haberler Yaşam Hatay Defne'deki 6,4'lük deprem araç kamerasına böyle yansıdı! Gökyüzündeki parlama dikkat çekti

Hatay Defne'deki 6,4'lük deprem araç kamerasına böyle yansıdı! Gökyüzündeki parlama dikkat çekti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. 3 dakikayla arayla olan depremlerden ilki, bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Saatler tam 20.00'a geldiğinde yaşanan sarsıntı ve elektrik kesintileri depremin şiddetini gözler önüne serdi. Öte yandan gökyüzündeki parlama dikkatlerden kaçmadı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
21.02.2023 02:27 - Son Güncelleme: 21.02.2023 02:29
Hatay Defne’deki 6,4’lük deprem araç kamerasına böyle yansıdı! Gökyüzündeki parlama dikkat çekti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin artçı sarsıntıları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatay Defne’deki 6,4’lük deprem araç kamerasına böyle yansıdı! Gökyüzündeki parlama dikkat çekti

Depremin en çok vurduğu şehirlerden olan Hatay'da akşam saatlerinde iki yeni deprem meydana geldi.

Hatay Defne’deki 6,4’lük deprem araç kamerasına böyle yansıdı! Gökyüzündeki parlama dikkat çekti

AFAD 3 dakika arayla yaşanan depremlerin büyüklüğünü 6.4 ve 5.8 olarak açıkladı.

Hatay Defne’deki 6,4’lük deprem araç kamerasına böyle yansıdı! Gökyüzündeki parlama dikkat çekti



DEPREMİN ŞİDDETİ ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Defne ve Samandağ'da 3 dakikayla arayla meydana gelen depremlerden ilki, bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı.

Hatay Defne’deki 6,4’lük deprem araç kamerasına böyle yansıdı! Gökyüzündeki parlama dikkat çekti

Saatler tam 20.00'a geldiğinde yaşanan sarsıntı ve elektrik kesintileri depremin şiddetini gözler önüne sererken, gökyüzündeki parlama dikkatlerden kaçmadı.

Hatay Defne’deki 6,4’lük deprem araç kamerasına böyle yansıdı! Gökyüzündeki parlama dikkat çekti

İşte deprem sırasında yaşanan parlama anı;

Hatay Defne’deki 6,4’lük deprem araç kamerasına böyle yansıdı! Gökyüzündeki parlama dikkat çekti
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