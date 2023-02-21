Hatay Defne'deki 6,4'lük deprem araç kamerasına böyle yansıdı! Gökyüzündeki parlama dikkat çekti
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. 3 dakikayla arayla olan depremlerden ilki, bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Saatler tam 20.00'a geldiğinde yaşanan sarsıntı ve elektrik kesintileri depremin şiddetini gözler önüne serdi. Öte yandan gökyüzündeki parlama dikkatlerden kaçmadı.
21.02.2023 02:27 - Son Güncelleme: 21.02.2023 02:29
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin artçı sarsıntıları sürüyor.
Saatler tam 20.00'a geldiğinde yaşanan sarsıntı ve elektrik kesintileri depremin şiddetini gözler önüne sererken, gökyüzündeki parlama dikkatlerden kaçmadı.