'6174' dünyanın en gizemli sayısı... Bilim insanları bile çözemiyor!

Bu sayıya iyi bakın: 6174.

İlk anda pek bir numarası var gibi durmayabilir, ancak bu sayı 1949'dan bu yana matematikçileri ve matematik meraklılarını büyülemeyi sürdürüyor.

Peki ama neden? Şimdi şu adımları birlikte uygulayalım ve nedenini kendiniz görün: