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'6174' dünyanın en gizemli sayısı... Bilim insanları bile çözemiyor!

Herkesi büyüleyen gizemli sayı: 6174... Şimdi öyle bir sayı düşünün ki tüm yollar ona çıkıyor. Nasıl mı? Dört basamaklı herhangi bir sayıyla yalnızca yedi adımda sürekli aynı rakama ulaşabilirsiniz. Bu rakam 6174. Bu denkleme de Kaprekar sabiti deniyor. 495 de benzer özelliklere sahip bir rakam. Hesapları adım adım takip ettiğinizde şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

24.12.2019 17:10 - Son Güncelleme: 24.12.2019 17:26
'6174' dünyanın en gizemli sayısı! Sırrını hiç kimse çözemiyor

Dört basamaklı bir sayı seçin, herhangi bir dört basamaklı sayı… Tek şart, rakamların aynı olmaması. Şimdi en fazla yedi adımda bir muammaya ulaşacaksınız. Hem de her defasında.

'6174' dünyanın en gizemli sayısı! Sırrını hiç kimse çözemiyor

Bu sayıya iyi bakın: 6174.

İlk anda pek bir numarası var gibi durmayabilir, ancak bu sayı 1949'dan bu yana matematikçileri ve matematik meraklılarını büyülemeyi sürdürüyor.

Peki ama neden? Şimdi şu adımları birlikte uygulayalım ve nedenini kendiniz görün:

'6174' dünyanın en gizemli sayısı! Sırrını hiç kimse çözemiyor

Dört basamaklı bir sayı seçin, en az iki hanesi farklı rakamlardan oluşan herhangi bir sayı. Mesela 1234.
Rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayın: 4321.
Şimdi rakamları küçükten büyüğe doğru sıralayın: 1234.
Elde ettiğiniz büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarın: 4321 - 1234.
Şimdi elde ettiğiniz son sayıyla 2, 3 ve 4'üncü adımları tekrar uygulayın.

Birlikte hesaplayalım:

'6174' dünyanın en gizemli sayısı! Sırrını hiç kimse çözemiyor

4321 - 1234 = 3087
Rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayın: 8730
Rakamları küçükten büyüğe doğru sıralayın: 0378
Küçük sayıyı büyük sayıdan çıkarın: 8730 - 0378 = 8352
Şimdi son üç adımı elde ettiğimiz son sayıyla tekrarlayalım.

Elimizdeki sayı 8352:

8532 - 2358 = 6174

'6174' dünyanın en gizemli sayısı! Sırrını hiç kimse çözemiyor

Şimdi de aynı adımları 6174 ile tekrarlayalım, rakamları büyükten küçüğe, ardından küçükten büyüğe doğru sıralayıp, büyük sayıdan küçüğü çıkaralım:

7641 - 1467 = 6174

Gördüğünüz üzere bu işleme daha fazla devam etmeye gerek yok. Zira bu aşamadan sonra aynı adımları her tekrarladığınızda aynı sonuca ulaşacaksınız: 6174.

Sizce bu sadece bir tesadüf mü? Pekâlâ. O zaman herhangi bir başka sayıyla aynı işlemleri tekrarlayalım: 2005 mesela.

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