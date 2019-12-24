'6174' dünyanın en gizemli sayısı... Bilim insanları bile çözemiyor!
Herkesi büyüleyen gizemli sayı: 6174... Şimdi öyle bir sayı düşünün ki tüm yollar ona çıkıyor. Nasıl mı? Dört basamaklı herhangi bir sayıyla yalnızca yedi adımda sürekli aynı rakama ulaşabilirsiniz. Bu rakam 6174. Bu denkleme de Kaprekar sabiti deniyor. 495 de benzer özelliklere sahip bir rakam. Hesapları adım adım takip ettiğinizde şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
Dört basamaklı bir sayı seçin, en az iki hanesi farklı rakamlardan oluşan herhangi bir sayı. Mesela 1234.
Rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayın: 4321.
Şimdi rakamları küçükten büyüğe doğru sıralayın: 1234.
Elde ettiğiniz büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarın: 4321 - 1234.
Şimdi elde ettiğiniz son sayıyla 2, 3 ve 4'üncü adımları tekrar uygulayın.
Birlikte hesaplayalım:
Şimdi de aynı adımları 6174 ile tekrarlayalım, rakamları büyükten küçüğe, ardından küçükten büyüğe doğru sıralayıp, büyük sayıdan küçüğü çıkaralım:
7641 - 1467 = 6174
Gördüğünüz üzere bu işleme daha fazla devam etmeye gerek yok. Zira bu aşamadan sonra aynı adımları her tekrarladığınızda aynı sonuca ulaşacaksınız: 6174.
Sizce bu sadece bir tesadüf mü? Pekâlâ. O zaman herhangi bir başka sayıyla aynı işlemleri tekrarlayalım: 2005 mesela.