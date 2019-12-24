GaleriYaşam

Nostradamus'un 2020 kehanetleri nihayet okundu! 2020'de başımıza gelmeyen kalmayacak

1503 yılında dünyaya gelen ve kahinlerin atası olarak bilinen Nostradamus'un kehanetleri sürekli olarak okunmaya devam ediyor. Kendi ölümünü bile gören ve gece yatarken çevresindekilere 'Yarın sabah ölmüş olacağım, hoşçakalın' diyerek veda eden Nostradamus'un 2020 kehanetleri ortaya çıktı. Size iyi haberler vermek isterdik ama 2020 küresel bağlamda bizleri hayli yoracak gibi görünüyor. Peki Nostradamus'un 2020 kehanetleri neler? Gerçekleşen kehanetleri baz alındığında Nostradamus'un 2020 kehanetlerine kulak kabartmak gerek. İşte Nostradamus 2020 kehanetleri.

24.12.2019 15:39 - Son Güncelleme: 24.12.2019 15:52
Nostradamus'un 2020 kehanetleri nihayet okundu! 2020'de başımıza gelmeyen kalmayacak

1500'lü yıllarda yaşayan Fransız hekim,eczacı ve astrolog Nostradamus ile çoğu yerde 'gelmiş geçmiş en büyük kahin' olarak anlatılıyor.

Nostradamus'un 2020 kehanetleri nihayet okundu! 2020'de başımıza gelmeyen kalmayacak

Yaşadığı 1500'lü yıllarda astrolojiye olan ilgisi nedeniyle gök cisimlerini inceleyen ve buna dayanarak kehanetlerde bulunan Nostradamus'un 2019'a yönelik tahminlerinin çoğu doğru çıkarak herkesi hem şaşırtmış hem de ürkütmüştü...

Nostradamus'un 2020 kehanetleri nihayet okundu! 2020'de başımıza gelmeyen kalmayacak

İşte İspanyol basınına göre, bundan yüzyıllar önce yaşayan ve tahminleri ile herkesi ürküten Nostradamus'un 2020 yılı için kehanetleri..

Nostradamus'un 2020 kehanetleri nihayet okundu! 2020'de başımıza gelmeyen kalmayacak

BÜYÜK DEPREMLER

Nostradamus'a göre nerede olacağı bilinmese bile 2020 boyunca Amerika'da kuvvetli depremler yaşanacak.

Nostradamus'un 2020 kehanetleri nihayet okundu! 2020'de başımıza gelmeyen kalmayacak

Kıtadaki en sismik hareketin olduğu yerler incelendiğinde özellikle ABD, Meksika ve Şili'de bekleniyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı A101 26 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe gününe sürpriz ürünler damga vuracak
A101 26 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe gününe sürpriz ürünler damga vuracak