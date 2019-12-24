Nostradamus'un 2020 kehanetleri nihayet okundu! 2020'de başımıza gelmeyen kalmayacak

Yaşadığı 1500'lü yıllarda astrolojiye olan ilgisi nedeniyle gök cisimlerini inceleyen ve buna dayanarak kehanetlerde bulunan Nostradamus'un 2019'a yönelik tahminlerinin çoğu doğru çıkarak herkesi hem şaşırtmış hem de ürkütmüştü...

