Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Türkçede unutulmaya yüz tutmuş kelimeler

Çul yürüten, merdümgiriz ya da fıcıtmak... Bu kelimeler sizler için bir anlam ifade ediyor mu? Dünya tarihinin en köklü dillerinden biri olan Türkçede, bazı kelimeler son yıllarda unutulmaya yüz tuttu. 78 bin ana kelimenin bulunduğu Türkçede, insanların büyük kısmı günlük yaşamında sadece 400 kelime kullanıyor. Sizler için muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik.

24.12.2019 17:43 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





