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600 yıllık Aziz Yuhanna (Saint John) Kilisesi 6 yıldır sahibini arıyor! Öyle bir tarihi özelliği var ki...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Aziz Yuhanna (Saint John) Kilisesi, apart otel yapmak için izin alamayan sahibi tarafından 2015 yılında 1 milyon dolara satışa çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı. İmar planlarında 'bahçeli ev' olarak görülen 600 yıllık bina, 6 yıldır yeni sahibini bekliyor. 600 yıllık kilise tarihi özellikleri ve yaşanmışlıklarıyla da ilgilenenlerin dikkatini çekiyor. İşte o kilisenin hikayesi.

12.03.2021 13:32 - Son Güncelleme: 12.03.2021 13:37
600 yıllık Aziz Yuhanna Saint John Kilisesi 6 yıldır sahibini arıyor! Öyle bir tarihi özelliği var ki...

Bursa'nın mudanya ilçesinde bulunan aziz yuhanna (saint john) kilisesi, apart otel yapmak için izin alamayan sahibi tarafından 2015 yılında 1 milyon dolara satışa çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı.

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600 yıllık Aziz Yuhanna Saint John Kilisesi 6 yıldır sahibini arıyor! Öyle bir tarihi özelliği var ki...

İmar planlarında 'bahçeli ev' olarak görülen 600 yıllık bina, 6 yıldır yeni sahibini bekliyor.

600 yıllık Aziz Yuhanna Saint John Kilisesi 6 yıldır sahibini arıyor! Öyle bir tarihi özelliği var ki...

Türkiye ve Yunanistan, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yaptıkları sözleşme uyarınca kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine göçe tabi tuttu.

600 yıllık Aziz Yuhanna Saint John Kilisesi 6 yıldır sahibini arıyor! Öyle bir tarihi özelliği var ki...

Bu göçün sonucunda TBMM, 'Mülk Edindirme Yasası' çıkararak göç sonucu Yunanistan'dan Türkiye'ye gelenleri mülk sahibi yaptı. Bu kapsamda Tirilye Mahallesi'nde kilise olarak kullanılan bina 1928 yılında Yunanistan'dan gelen 'Giritli Ali Durak' isimli Türk bir aileye verildi.

600 yıllık Aziz Yuhanna Saint John Kilisesi 6 yıldır sahibini arıyor! Öyle bir tarihi özelliği var ki...

Giritli aile, 90 yıl sonra binayı, İstanbullu bir iş adamına sattı. 'Apart Otel' yapmak isteyen iş insanı bürokratik engele takıldı. Mudanya Belediyesi'nin imar planlarında bahçeli ev olarak görülen binanın butik otel yapılmasına Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü daha önce kilise olarak kullanıldığı gerekçesiyle izin vermedi.