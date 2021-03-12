600 yıllık Aziz Yuhanna (Saint John) Kilisesi 6 yıldır sahibini arıyor! Öyle bir tarihi özelliği var ki...
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Aziz Yuhanna (Saint John) Kilisesi, apart otel yapmak için izin alamayan sahibi tarafından 2015 yılında 1 milyon dolara satışa çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı. İmar planlarında 'bahçeli ev' olarak görülen 600 yıllık bina, 6 yıldır yeni sahibini bekliyor. 600 yıllık kilise tarihi özellikleri ve yaşanmışlıklarıyla da ilgilenenlerin dikkatini çekiyor. İşte o kilisenin hikayesi.
12.03.2021 13:32
- Son Güncelleme: 12.03.2021 13:37
Giritli aile, 90 yıl sonra binayı, İstanbullu bir iş adamına sattı. 'Apart Otel' yapmak isteyen iş insanı bürokratik engele takıldı. Mudanya Belediyesi'nin imar planlarında bahçeli ev olarak görülen binanın butik otel yapılmasına Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü daha önce kilise olarak kullanıldığı gerekçesiyle izin vermedi.